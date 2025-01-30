Видання Which? Travel виявило, що ціни на літній сезон 2025 року вже зросли в середньому на 4,2% у порівнянні з минулим літом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Де буде найдорожчий відпочинок влітку 2025

Аналіз видання показав, що найвищий стрибок цін буде на такі популярні напрямки, як Італія, Португалія та Кіпр.

За тижневий відпочинок в одному з цих трьох міст доведеться викласти додаткові 80 фунтів стерлінгів (4 212 гривень) або навіть більше з людини.

За даними групи споживачів, ціни на турпакети на Кіпрі вже зросли на 6,4%, у Португалії – на 6,8%, а в Італії – аж на 7,4%.

Основною причиною такого підвищення є високий попит. І постачальники встановлять свої ціни настільки високо, наскільки клієнти готові платити.

Також на проблему вплинули зростання вартості готельної енергії та авіаційного палива.

Як можна заощадити влітку 2025

Попри те, що туристичні пакети подорожчають, все ще є способи відпочити за кордоном без зайвих витрат.

Раннє бронювання майже завжди є найкращим шансом отримати найкращу ціну, тому зараз найкращий час, щоб отримати найнижчі ціни під час літніх канікул,

– сказав редактор журналу Which? Travel, Рорі Боланд.

Бронювання відпустки за системою "все включено" також може заощадити кілька сотень гривень.

Однак такі тури потрібно обирати ретельно, оскільки деякі готелі можуть спробувати змусити вас додатково платити за щось (як-от закуски чи коктейлі).