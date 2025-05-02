Популярний регіон Іспанії відклав збільшення туристичного податку: коли все ж почне діяти

Каталонія, яка є найпопулярнішим туристичним регіоном Іспанії, оголосила про відтермінування запропонованого підвищення туристичного податку, спрямованого на розв'язання проблеми надмірного туризму. Податок мав зрости з нинішньої ставки 6 євро до 15 євро на день.

Запровадження підвищеного податку, спочатку заплановане на травень 2025 року, було відкладено щонайменше до жовтня. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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В Каталонії відклали підвищення туристичного податку

Уряд вирішив відмовитися від своїх планів запровадити підвищення податків шляхом прийняття відповідного декрету. Замість цього чиновники подали пропозицію на розгляд обласного парламенту – крок, спрямований на пом'якшення потенційних юридичних проблем.

Запропонований податок було запроваджено з метою розв'язання місцевої проблеми – житлової кризи.

Щонайменше чверть доходів, отриманих від туристичного податку, спрямують на усунення нестачі житла та різкого зростання орендної плати, що є основною проблемою для місцевих мешканців,

– пообіцяв уряд.

Чинний податковий діапазон наразі застосовується до гостей готелів і пасажирів круїзних лайнерів залежно від того, наскільки розкішним є їхнє розміщення.

Є і критика

Асоціація туристичних апартаментів Барселони Apartur виступила проти запропонованого підвищення, стверджуючи, що будь-який ріст вартості подорожі має відбуватися поступово. Асоціація стверджує, що це зробить відпочинок дорожчим для мандрівників.



Готельєри проти збільшення податку для туристів / Фото Unsplash

Останні статистичні дані показують, що за перші два місяці 2025 року туристичні прибуття до Каталонії зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Однак, ці темпи зростання відстають від темпів Мадрида, де кількість туристів за той самий період збільшилася на 13%. Варто зазначити, що Мадрид не стягує туристичний податок.

Ці цифри свідчать про те, що зусилля Каталонії з управління надмірним туризмом, включаючи обмеження на видачу нових готельних ліцензій у центральній частині Барселони, можуть мати позитивний вплив.

На противагу цьому, вартість готельних номерів у Барселоні за останній рік зросла на 10%, що значно випереджає середній показник по Іспанії, який становить 3%.

До слова, раніше в Іспанії ускладнили здачу приватних квартир туристам.