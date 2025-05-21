Люди тікали, а пил знерухомив околиці: у Китаї обвалилася одна з найзнаковіших веж

Барабанна вежа Фен'ян на сході Китаю зазнала значного обвалу невдовзі після масштабної реставрації. Дах історичної архітектурної пам'ятки, якій 650 років, обвалився.

В результаті драматичного повороту подій відвідувачі були змушені втікали, коли сотні плиток черепиці відвалилися і впали на землю більш ніж на два поверхи. Приголомшливі кадри інциденту з'явилися в мережі, розповідає 24 Канал з посиланням на @blinkrtv.

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У Китаї частково обвалився дах Барабанної вежі

Барабанна вежа Фен'ян, побудована у 1375 році, є однією з найбільших барабанних веж у Китаї, яка історично слугувала для сповіщення про початок церемоній та час доби. Сьогодні вона залишається важливою туристичною пам'яткою в провінції Аньхой, розташованій приблизно за 200 миль від Пекіна, столиці Китаю.

Але у понеділок розгорнувся драматичний інцидент: сотні черепиць відірвалися від даху будівлі, впали на землю і здійняли значну хмару сіро-коричневого пилу.

Падіння плитки тривало хвилину чи дві,

– розповів один з очевидців.

Інший свідок повідомив, що чув виразний звук каскаду плиток, що падали з магазину, розташованого біля входу до Барабанної вежі.

Як це було: дивіться відео

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування за даним фактом.

Зазначається, що 2024 році історична будівля зазнала значної реконструкції, витрати на яку склали 470 000 доларів.

Тим часом на Канарах люди протестують проти надмірного туризму.