День батька в Польщі у 2025-му: коли вітати татусів і цікаві ідеї

День батька – свято, присвячене вшануванню татів та їхнього внеску в сім'ю і суспільство. Дата відзначається в більшості країн у третю неділю червня, зокрема і в Польщі.

Цього року День батька припадає на 23 червня. Звідки взялося це свято і як його відзначають, розповідає 24 Канал.

Читайте також Відпустка з дітьми: 5 найкращих напрямків для сімейного відпочинку

Історія Дня батька

День батька бере свій початок у Сполучених Штатах. Натхненницею свята стала американка Сонора Смарт Додд, яка заснувала День батька у 1910 році, щоб вшанувати свого батька-одинака, який виховував 6 дітей. Спочатку святкування не набуло великої популярності в Польщі, але з роками воно стало важливою подією для сімей по всій країні.

Дата 23 червня була обрана цілеспрямовано, оскільки вона тісно пов'язана з літнім сонцестоянням і давнім святкуванням Купала.

А з кожним роком свято набуває ще більшого значення, відображаючи зміну суспільних норм, оскільки все більше татів беруть декретні відпустки та активніше беруть участь у вихованні дітей.



День батька в Польщі 23 червня / Фото Unsplash

Як відзначається День батька

У всьому світі День батька відзначають по-різному, і кожна країна демонструє свої традиції. Але до основних звичаїв, пов'язаних з цим особливим днем, належать:

подарунки – діти вшановують своїх татів, даруючи їм різноманітні подарунки. Ці знаки вдячності часто включають листівки, сімейні сувеніри та предмети, пов'язані з хобі;

– діти вшановують своїх татів, даруючи їм різноманітні подарунки. Ці знаки вдячності часто включають листівки, сімейні сувеніри та предмети, пов'язані з хобі; спільне проведення часу – у цей день сім'ї збираються разом, щоб зміцнити свої зв'язки, організовуючи пікніки, походи та спільні вечері;

– у цей день сім'ї збираються разом, щоб зміцнити свої зв'язки, організовуючи пікніки, походи та спільні вечері; вираз подяки – це може бути як усна подяка, так і вітальні листи та продумані жести.

День тата в Польщі – це про сімейне тепло. Тож, не зволікайте та організуйте, наприклад, прогулянку вздовж Вісли у Варшаві, чи пікнік парку в Planty у Кракові.