В этом году День отца приходится на 23 июня. Откуда взялся этот праздник и как его отмечают, рассказывает 24 Канал.
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История Дня отца
День отца берет свое начало в Соединенных Штатах. Вдохновительницей праздника стала американка Сонора Смарт Додд, которая основала День отца в 1910 году, чтобы почтить своего отца-одиночку, который воспитывал 6 детей. Сначала празднование не приобрело большой популярности в Польше, но с годами оно стало важным событием для семей по всей стране.
Дата 23 июня была выбрана целенаправленно, поскольку она тесно связана с летним солнцестоянием и древним празднованием Купала.
А с каждым годом праздник приобретает еще большее значение, отражая изменение общественных норм, поскольку все больше пап берут декретные отпуска и активнее участвуют в воспитании детей.
День отца в Польше 23 июня / Фото Unsplash
Как отмечается День отца
Во всем мире День отца отмечают по-разному, и каждая страна демонстрирует свои традиции. Но к основным обычаям, связанных с этим особым днем, относятся:
- подарки – дети чествуют своих пап, даря им разнообразные подарки. Эти знаки благодарности часто включают открытки, семейные сувениры и предметы, связанные с хобби;
- совместное проведение времени – в этот день семьи собираются, чтобы укрепить свои связи, организуя пикники, походы и совместные ужины;
- выражение благодарности – это может быть как устная благодарность, так и поздравительные письма и продуманные жесты.
День папы в Польше – это о семейном тепле. Поэтому, не медлите и организуйте, например, прогулку вдоль Вислы в Варшаве, или пикник парка в Planty в Кракове.