Нічна тиша в Польщі: коли можна шуміти, щоб не "влетіти" на гроші

У Польщі, як і в багатьох європейських країнах, існують правила, що регулюють допустимі рівні шуму, щоб захистити права мешканців на спокійне життя. Ці норми відіграють вирішальну роль у підтримці гармонії в житлових районах та підвищенні загального комфорту для всіх мешканців.

Що таке "cisza nocna", з котрої і до котрої години можна шуміти в Польщі, розповідає 24 Канал. Краще зважати на ці правила, адже за порушення передбачені штрафи, й навіть арешт.

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Коли можна шуміти в Польщі

"Cisza nocna", або нічна тиша – це години з 22:00 вечора до 6:00 ранку. Правило застосовується до різних об'єктів, включаючи багатоквартирні будинки, готелі, кемпінги та громадські парки.

У ці години мешканцям і відвідувачам заборонено створювати надмірний шум, який може порушити спокій і відпочинок інших людей. Такі дії, як вмикання гучної музики, проведення ремонтних робіт або будь-яка інша галаслива діяльність, повинні бути зведені до мінімуму, щоб забезпечити спокійне середовище для всіх.

Винятки з правил

Під час урочистих заходів та значущих подій, таких як Новий рік та місцеві свята, можуть бути дозволені тимчасові відхилення від цих правил. Однак, варто заздалегідь повідомити мешканців про святкування, щоб запобігти будь-яким потенційним непорозумінням між сусідами.

У разі необхідності проведення термінових ремонтних робіт у нічний час, наприклад, внаслідок аварії, мешканцям рекомендується заздалегідь повідомити про це сусідів або керівну компанію.

Влада попереджає, що порушення нічної тиші може призвести до конфліктів і потенційних юридичних наслідків. Порушникам загрожує штраф від 20 до 5 000 злотих, а в певних ситуаціях може бути накладений арешт.

До слова, раніше 24 Канал розповідав коли діють тихі години у Німеччині.