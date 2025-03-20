Зокрема годинники переводять і в Польщі. Про це пише 24 Канал.

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Коли у Польщі переводять годинники

У Польщі переводять годинники двічі на рік:

На літній час – в останню неділю березня. Годинник переводять на годину вперед.

– в останню неділю березня. Годинник переводять на годину вперед. На зимовий час – в останню неділю жовтня. Годинник переводять на годину назад.

Коли у Польщі перейдуть на літній час У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч з 29 на 30 березня – о 2:00 стрілки годинників переведуть на 3:00.

А ось на зимовий час Польща перейде в ніч з 25 на 26 жовтня. Того дня годинник о 3:00 повернуть на 2:00.



30 березня годинник переведуть на годину вперед / Pexels

Слід зазначити, що дискусії щодо переведення годинників в ЄС тривають не один рік. У 2018 році Єврокомісія ухвалила рішення відмовитись від цієї практики, а у 2019 році це підтримав Європарламент. Однак країни котрий рік не можуть домовитися між собою.

Ще у 2024 році депутати Європарламенту направили голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн вимогу виконати обіцянку скасувати переведення часу, однак справа так і не зрушила з місця.