24 Канал розповідає, коли потрібно перевести годинники на літній час 2025 і які країни робитимуть це.

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Коли переводять годинники на літній час

У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч на суботу, 29 березня, коли стрілки годинника переведуть на одну годину вперед – о 4:00 ранку в неділю, 30 березня. Це щорічне переведення годинників відбувається в останню неділю березня.

Більшість електронних пристроїв переведуть стрілки автоматично, але на механічних годинниках доведеться зробити це вручну.

Які країни переводять годинники на літній час

У 2025 році на літній час перейде більша частина Європи та Північної Америки, а також окремі регіони Африки, Азії, Південної Америки та Океанії.

Годинники зокрема переводять у:

країни Європейського Союзу: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, Болгарія тощо;

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, Болгарія тощо; США: окрім Аризони, Гаваїв і Територій США;

окрім Аризони, Гаваїв і Територій США; інші країни: Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Ісландія (частково), Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Ізраїлі, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті, Лівані, Австралія (частково);

Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Ісландія (частково), Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Ізраїлі, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті, Лівані, Австралія (частково); у більшій частині Канади;

Україні (якщо Володимир Зеленський не підпише законопроєкт про скасування до кінця березня).

Водночас більшість країн Африки, Азії та Південної Америки вирішили не переходити на літній час.