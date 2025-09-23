Чимало українців зараз переїздять до інших країн – та є місяці, що будуть найбільш вдалими для цього: тоді ціни на оренду падають, а варіантів житла стає більше.

Для багатьох людей, що планують переїхати за кордон, саме Іспанія має чимало привабливих рис – зокрема, там порівняно невисокі ціни, теплий клімат та спокійний, розмірений темп життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Коли найкраще переїжджати у Іспанію?

Іспанія стала популярним вибором для багатьох іноземців, що хочуть насолодитися гарним життям у Європі. Іспанія має чимало привабливих рис, зокрема й у менталітеті: тут надають пріоритет балансу між роботою та особистим життям, а також активному відпочинку.

Окрім того, в Іспанії можна знайти смачну кухню, багату культурну спадщину та відносно доступне житло. Втім, останнє залежить від місяця, коли ви плануєте переїзд. І є один, коли це матиме найбільший економічний сенс.

Британець Джеймс Сміт, що багато років прожив у Іспанії, рекомендує вирушати до країни у вересні – і на це є низка важливих причин. Перша з них – ціни на оренду цього місяця різко падають, адже сезон відпусток добігає кінця, а орендодавці намагаються знайти нових орендарів.

Британець поділився, що бачив, як ціни на житло падають на 50% на самому початку місяця – і все через те, що мандрівники повертаються додому. Та навіть добирання до Іспанії у вересні буде значно дешевшим – авіакомпанії зменшують ціни у вересні.

Окрім того, місяць видається і ідеальним часом для облаштування на новому місці – адже погода вже не така спекотна, але все ще тепла, і це робить процес пошуку житла приємнішим. А для сімей з дітьми переїзд у вересні дає можливість записати дітей до місцевих шкіл ще на початку навчального року.

