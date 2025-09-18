Попри усі протести місцевих мешканців проти надмірного туризму, великий аеропорт в Іспанії у серпні зафіксував найбільшу кількість пасажирів за усю історію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому в іспанському аеропорту побільшало пасажирів?

Великий аеропорт Малага-Коста-дель-Соль розташований за 8 кілометрів від Малаги та за 5 кілометрів від Торремоліноса – і це один з найбільш завантажених аеропортів в Іспанії. Цей регіон вже давно утримує популярність серед туристів, і особливо багато відпочивальників приїздять з Великої Британії та Німеччини.

Втім, в останні місяці в багатьох іспанських містах, і у Малазі зокрема, спалахнула хвиля антитуристичних протестів. Мешканці звинувачують туристів у зростанні витрат, різкому ості цін на житло та погіршенні умов для місцевих.

Ось тільки нові дані свідчать, що туристів протести не відлякують – у серпні аеропорт обслужив рекордні 2 862 372 пасажири. Сталося це через рекордну кількість різних рейсів – і ці цифри відображають найкращий серпень за всю історію туристичного центру.

Порівняно з цим самим місяцем попереднього року, кількість пасажирів зросла на 7,9%.

Туризм – це головна опора економіки Іспанії. І навіть попри те, що чимало мешканців Барселони, Ібіци та Майорки виходили на вулиці, аби протестувати проти натовпів відпочивальників, демонстранти все ж не проти туризму загалом.

Наша мета – не зупинити туризм, бо він також корисний, а підтримувати його на нормальному рівні,

– заявив один з протестувальників.

