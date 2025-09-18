Попри усі протести місцевих мешканців проти надмірного туризму, великий аеропорт в Іспанії у серпні зафіксував найбільшу кількість пасажирів за усю історію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому в іспанському аеропорту побільшало пасажирів?
Великий аеропорт Малага-Коста-дель-Соль розташований за 8 кілометрів від Малаги та за 5 кілометрів від Торремоліноса – і це один з найбільш завантажених аеропортів в Іспанії. Цей регіон вже давно утримує популярність серед туристів, і особливо багато відпочивальників приїздять з Великої Британії та Німеччини.
Втім, в останні місяці в багатьох іспанських містах, і у Малазі зокрема, спалахнула хвиля антитуристичних протестів. Мешканці звинувачують туристів у зростанні витрат, різкому ості цін на житло та погіршенні умов для місцевих.
Ось тільки нові дані свідчать, що туристів протести не відлякують – у серпні аеропорт обслужив рекордні 2 862 372 пасажири. Сталося це через рекордну кількість різних рейсів – і ці цифри відображають найкращий серпень за всю історію туристичного центру.
Порівняно з цим самим місяцем попереднього року, кількість пасажирів зросла на 7,9%.
Туризм – це головна опора економіки Іспанії. І навіть попри те, що чимало мешканців Барселони, Ібіци та Майорки виходили на вулиці, аби протестувати проти натовпів відпочивальників, демонстранти все ж не проти туризму загалом.
Наша мета – не зупинити туризм, бо він також корисний, а підтримувати його на нормальному рівні,
– заявив один з протестувальників.
Які ще новини з Іспанії варто знати?
- В одному з популярних туристичних місць Іспанії виявили комарів, що переносять небезпечний вірус Західного Нілу. У місті вже проводять фумігацію, та туристів і місцевих все ж закликали до обережності.
- Іспанський уряд також планує вилучити понад 50 тисяч квартир з короткострокової оренди через виявлені порушення. Це значить, що туристам знайти тимчасове житло у країні буде в рази складніше.
- Також один з популярних пляжів Іспанії закрили через те, що виявили там отруйних морських молюсків. Пляж згодом відкрили, та влада закликала відпочивальників до обережності.