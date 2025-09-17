Іспанська влада вже почала боротьбу зі шкідниками через спалах вірусу Західного Нілу. Комарів, що переносять вірус, знайшли на півдні країни.

Комарів, що переносять вірус Західного Нілу, виявили у Беналуп-Касас-В'єхас, що в регіоні Кадіс. Вірус може передаватися людям від комарів, і є дуже небезпечним, тож влада країни вже почала фумігацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чим небезпечні комарі, яких виявили у Іспанії?

Комарі на півдні країни можуть переносити небезпечний вірус Західного Нілу, який належить до родини вірусів Flaviviridae, разом з лихоманкою денге та жовтою лихоманкою. Інкубаційний період триває від двох до 14 днів, і може викликати лихоманку, головний біль, а також інші симптоми.

Андалузький департамент охорони здоров'я запровадив у місті режим тривоги на наступні чотири тижні. Поки що випадків захворювання серед людей не зареєстрували. Втім, попереднього року в Іспанії було інфіковано 158 людей, 20 з яких померли від ускладнень.

Спалах вірусу Західного Нілу у 2024 році змусив місцеву владу діяти швидше – тож цьогоріч програми обприскування ставків, колодязів та інших місць зі стоячою водою почалися ще у травні та триватимуть до листопада. Мета цих заходів полягає у тому, аби знищити личинки комах ще до того, як вони дозріють.

Беналуп – це одне з 16 міст у Кадісі, що зараз класифікується як місто високого ризику, разом з ще кількома популярними туристичними точками. Усі муніципалітети Андалусії зобов'язані мати план боротьби з комарами. Тільки цьогоріч в Іспанії зареєстрували 4 випадки захворювання тварин на цей вірус.

Головна порада для туристів та мешканців – уникати укусів комарів. Для цього радять одягати одяг з довгими рукавами у сутінках та на світанку, а також встановлювати вдома москітні сітки. Людей також закликають видаляти застояну воду з садів та патіо, де можуть розмножуватися комарі.

Влада переконана, що єдиний спосіб зменшити ризик спалахів – це поєднувати фумігацію, спостереження та запобіжні заходи для громадян.

