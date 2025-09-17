В Іспанії панікують: в туристичному місці виявили комарів із небезпечним вірусом
- В Іспанії в Беналуп-Касас-В'єхас виявили комарів, що переносять вірус Західного Нілу, і влада вже почала фумігацію для боротьби з ними.
- Андалузький департамент охорони здоров'я запровадив режим тривоги на чотири тижні, закликаючи уникати укусів комарів, попри те, що випадків захворювання серед людей ще не зареєстрували.
Іспанська влада вже почала боротьбу зі шкідниками через спалах вірусу Західного Нілу. Комарів, що переносять вірус, знайшли на півдні країни.
Комарів, що переносять вірус Західного Нілу, виявили у Беналуп-Касас-В'єхас, що в регіоні Кадіс. Вірус може передаватися людям від комарів, і є дуже небезпечним, тож влада країни вже почала фумігацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чим небезпечні комарі, яких виявили у Іспанії?
Комарі на півдні країни можуть переносити небезпечний вірус Західного Нілу, який належить до родини вірусів Flaviviridae, разом з лихоманкою денге та жовтою лихоманкою. Інкубаційний період триває від двох до 14 днів, і може викликати лихоманку, головний біль, а також інші симптоми.
Андалузький департамент охорони здоров'я запровадив у місті режим тривоги на наступні чотири тижні. Поки що випадків захворювання серед людей не зареєстрували. Втім, попереднього року в Іспанії було інфіковано 158 людей, 20 з яких померли від ускладнень.
Спалах вірусу Західного Нілу у 2024 році змусив місцеву владу діяти швидше – тож цьогоріч програми обприскування ставків, колодязів та інших місць зі стоячою водою почалися ще у травні та триватимуть до листопада. Мета цих заходів полягає у тому, аби знищити личинки комах ще до того, як вони дозріють.
Беналуп – це одне з 16 міст у Кадісі, що зараз класифікується як місто високого ризику, разом з ще кількома популярними туристичними точками. Усі муніципалітети Андалусії зобов'язані мати план боротьби з комарами. Тільки цьогоріч в Іспанії зареєстрували 4 випадки захворювання тварин на цей вірус.
Головна порада для туристів та мешканців – уникати укусів комарів. Для цього радять одягати одяг з довгими рукавами у сутінках та на світанку, а також встановлювати вдома москітні сітки. Людей також закликають видаляти застояну воду з садів та патіо, де можуть розмножуватися комарі.
Влада переконана, що єдиний спосіб зменшити ризик спалахів – це поєднувати фумігацію, спостереження та запобіжні заходи для громадян.
