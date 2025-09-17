Испанские власти уже начали борьбу с вредителями из-за вспышки вируса Западного Нила. Комаров, переносящих вирус, нашли на юге страны.

Комаров, переносящих вирус Западного Нила, обнаружили в Беналуп-Касас-Вьехас, что в регионе Кадис. Вирус может передаваться людям от комаров, и является очень опасным, поэтому власти страны уже начали фумигацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем опасны комары, которых обнаружили в Испании?

Комары на юге страны могут переносить опасный вирус Западного Нила, который относится к семейству вирусов Flaviviridae, вместе с лихорадкой денге и желтой лихорадкой. Инкубационный период длится от двух до 14 дней, и может вызвать лихорадку, головную боль, а также другие симптомы.

Андалузский департамент здравоохранения ввел в городе режим тревоги на следующие четыре недели. Пока случаев заболевания среди людей не зарегистрировали. Впрочем, предыдущего года в Испании было инфицировано 158 человек, 20 из которых умерли от осложнений.

Вспышка вируса Западного Нила в 2024 году заставила местные власти действовать быстрее – поэтому в этом году программы опрыскивания прудов, колодцев и других мест со стоячей водой начались еще в мае и продлятся до ноября. Цель этих мероприятий заключается в том, чтобы уничтожить личинки насекомых еще до того, как они созреют.

Беналуп – это один из 16 городов в Кадисе, что сейчас классифицируется как город высокого риска, вместе с еще несколькими популярными туристическими точками. Все муниципалитеты Андалусии обязаны иметь план борьбы с комарами. Только в этом году в Испании зарегистрировали 4 случая заболевания животных этим вирусом.

Главный совет для туристов и жителей – избегать укусов комаров. Для этого советуют одевать одежду с длинными рукавами в сумерках и на рассвете, а также устанавливать дома москитные сетки. Людей также призывают удалять застоявшуюся воду из садов и патио, где могут размножаться комары.

Власти убеждены, что единственный способ уменьшить риск вспышек – это сочетать фумигацию, наблюдения и меры предосторожности для граждан.

Какие еще новости из Испании стоит знать?