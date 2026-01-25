Польський ринок праці змінюється: кому з українців більше не раді, а кого шукають масово

Польський ринок праці й надалі залишається одним із ключових напрямів для українських трудових мігрантів. Втім, умови працевлаштування у 2025 – 2026 роках суттєво змінюються: в одних секторах роботу знайти простіше, в інших – конкуренція помітно зросла.

Про ситуацію на польському ринку праці розповіла віце-президент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко у коментарі РБК-України.

Де українцям найлегше влаштуватися на роботу?

Як розповіла Галина Кіріченко, найбільш сприятлива ситуація для українців наразі зберігається у сферах із нижчими вимогами до формальної кваліфікації та високою часткою фізичної праці. Насамперед йдеться про логістику, яка демонструє найдинамічніше зростання зайнятості.

За підсумками дев'яти місяців 2025 року кількість робочих місць у цій галузі зросла майже на 5%. Склади, розподільчі центри, кур'єрські служби та транспортні компанії активно шукають працівників, пропонуючи відносно швидке працевлаштування, стабільний графік та можливість почати роботу без досконалого знання польської мови.

Кому стало складніше працевлаштуватися?

Водночас у таких галузях, як виробництво та будівництво, ситуація стає складнішою. Кількість охочих працювати тут зростає, а це підсилює конкуренцію між працівниками. Як наслідок, роботодавці дедалі частіше висувають вищі вимоги до:

досвіду,

спеціалізації,

знання мови.

А темпи зростання заробітних плат сповільнюються. Особливо це відчутно для працівників без підтвердженої кваліфікації або досвіду роботи саме на польському ринку.



Кому з українців легко знайти роботу за кордоном у 2026 році / Фото Unsplash

Де найкращі перспективи найближчим часом?

Експерти зазначають, що у середньостроковій перспективі найкращі можливості відкриватимуться для українців, готових перекваліфікуватися або перейти у технічні та виробничі спеціальності. Польські компанії продовжують інвестувати у персонал саме в цих напрямках – пропонують:

більшу стабільність зайнятості,

вищі зарплати,

можливості кар'єрного зростання.

Таким чином, українцям, які планують працювати в Польщі, дедалі важливіше не лише швидко знайти роботу, а й адаптуватися до змін ринку праці, розвивати професійні навички та бути готовими до переходу в більш технічні сфери.

Як змінилася оплата праці у Польщі?

Як пише видання In Poland, з грудня 2025 року польські роботодавці зобов'язані вказувати діапазони зарплат у вакансіях та не запитувати про попередню історію зарплат. Великі компанії повинні аналізувати різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками, а у разі розриву – компенсувати його, інакше загрожують штрафи

Скільки реально заробляють офіціанти у Польщі?

Раніше ми писали, що середня зарплата офіціанта в Польщі у січні 2026 року становить 900 доларів на місяць, що на 3% більше, ніж роком раніше. Зарплати варіюються від 600 до 1 200 доларів на місяць, залежно від регіону, закладу та кількості відпрацьованих годин.