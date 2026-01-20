Про це свідчать дані останнього звіту Бюро статистики праці США (BLS).

Так, медіанна заробітна плата американців, які працюють повний робочий день, наприкінці 2025 року досягла 1 214 доларів на тиждень (приблизно 63 128 доларів на рік).

Чи однакові зарплати у чоловіків та жінок?

За підсумками ІІІ кварталу 2025 року, жінки в США в середньому заробляли 1 076 доларів на тиждень. Це становить близько 80,7% від медіанного доходу чоловіків, який сягнув 1 333 доларів. Рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від раси та етнічної належності. Зокрема:

білі жінки отримували 81% заробітку білих чоловіків,

азійські жінки – 78,7%,

чорношкірі жінки – 89,8%,

а латиноамериканські – 89,5%.

Серед основних етнічних груп найнижчі медіанні тижневі доходи зафіксовані серед латиноамериканців (944 долари) та чорношкірих американців (970 доларів). Водночас білі працівники заробляли в середньому 1 238 доларів, а азіати – 1 620 доларів на тиждень.

Цікаво! згідно з даними Державної служби статистики, середня зарплата штатних працівників в Україні у жовтні 2025 року – 26 913 гривень на місяць.

Які професії приносять найбільший дохід?

За професійною ознакою найвищі зарплати отримують працівники управлінської, професійної та суміжних сфер. У цих галузях чоловіки заробляли в середньому 1 912 доларів на тиждень, жінки – 1 466 доларів.

Найнижчі доходи зафіксовані у сфері послуг:

897 доларів для чоловіків,

747 доларів для жінок.

Рівень освіти залишається одним із ключових факторів доходу. Працівники без повної середньої освіти заробляли в середньому 777 доларів на тиждень, випускники шкіл без вищої освіти – близько 980 доларів. Натомість американці зі ступенем бакалавра або вище отримували вже 1 747 доларів на тиждень.



Яка середня зарплата у США та хто заробляє найбільше / Фото Unsplash

Скільки реально заробляють офіціанти у Польщі?

Раніше ми писали, що середня зарплата офіціанта в Польщі у січні 2026 року становить 900 доларів на місяць, що на 3% більше, ніж роком раніше. Зарплати варіюються від 600 до 1 200 доларів на місяць, залежно від регіону, закладу та кількості відпрацьованих годин.