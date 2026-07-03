Лише 6%: чому у Німеччині майже не користуються кондиціонерами

У США практично у кожному будинку є кондиціонер, те саме стосується деяких регіонів Азії, а також Південної Європи. А ось будинки в Німеччині виявилися не пристосованими до неймовірної спеки.

У багатьох країнах Європи зі спекою, що несподівано вдаряє влітку, доводиться розбиратися "дідівськими" способами: вмикати вентилятор, закривати штори, пити багато води та ставати під холодний душ. Та є причина, чому у Німеччині кондиціонери мають всього 6% квартир та будинків, пише DW.

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Чому в Німеччині майже не користуються кондиціонерами?

Згідно з даними міністерства енергетики США, приблизно 90% людей там мають кондиціонер вдома. У більшій частині Європи клімат загалом подібний, але кількість кондиціонерів разюче відрізняється – він є лише в кожному п'ятому будинку. Втім, все сильно залежить від того, про яку саме країну мовиться.

Наприклад, у південних частинах Європи, де сонце світить майже постійно, як-от в Іспанії, приблизно в половині будинків є центральні системи охолодження. А ось в Німеччині цей показник становить тільки 6% – і на це є вагома причина.

Жарка погода завжди була частиною європейського літа, проте її параметри останніми роками суттєво змінилися. Зараз людям дошкуляє не кількаденна спека, а довгі періоди екстремально високих температур, коли "прохолодно" буває тільки пізно вночі – і навіть тоді стовпчик термометра показує хіба трохи менше, ніж 30 градусів.

Міжурядова група експертів з питань клімату ООН нещодавно повідомила, що аномальна спека поширюється швидше, ніж очікувалося – а цьогоріч середня температура стала на 2 – 4 градуси вищою, ніж наприкінці XX століття.

І в Німеччині на це реагують – з 2019 по 2024 рік попит на кондиціонери та інші охолоджувальні пристрої зріс на 75%. Чимало людей у Європі все ще вважають систему охолодження "розкішшю" – але проблема не тільки в цьому.

Як німецькі будинки впливають на ситуацію?

В екстремальну спеку німецькі будинки зовсім не рятують своїх мешканців. Виявляється, чимало осель в країні пристосовані не до того, аби підтримувати прохолоду – а для того, аби утримувати тепло в холодні місяці. І влітку це стає справжньою проблемою.

Встановлення кондиціонера – це непросте завдання з кількох причин. Передусім складно це зробити в історичних містах Європи – там є чимало додаткових регуляторних та естетичних перешкод.

Окрім того, в Німеччині дуже популярна оренда житла, але чимало орендарів не можуть самостійно встановити кондиціонери через прописані обмеження в договорі. А частина людей просто не хоче вкладати великі гроші у покращення чужої нерухомості.

Яка температура в Німеччині?

Попереднього тижня у Німеччині зафіксували аж 3 температурні рекорди всього за дві доби – і 28 червня стовпчик термометра піднявся до 41,7 градуса за Цельсієм – а це новий "антирекорд" для країни. Через цю аномальну погоду з'явилися тріщини на автотрасі А2, що поєднує схід та захід країни. Мандрівників закликають оминати її, якщо вони не готові стояти довгі години у заторах під палючим сонцем.