Експерти звертають увагу не лише на найвищу температуру за століття спостережень, але й на те, що вона підіймається значно частіше, ніж раніше. Наприклад, за дуже короткий час кількість днів, коли температура повітря перевищує 30 градусів за Цельсієм, подвоїлася, пише InPoland.

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Який температурний рекорд встановили у Польщі?

Богдан Хойницький з Познанського університету природничих наук розповів, що вимірюють температуру у Польщі вже більш ніж 200 років. І протягом цього періоду заміри проводять щодня, а іноді й по кілька разів на день. Конструкція приладів на польських станціях залишається незмінною – це стандартизований ртутний термометр, що регулярно перевіряють.

Єдині зміни – це кількість станцій та їхня щільність. І минулого тижня у Польщі зафіксували просто-таки рекордні температури. Найвищий показник виявили у Слубіце – там термометри досягнули 40,5 градусів за Цельсієм.

Попередній подібний рекорд встановлювали у Прушкові ще 1921 року – але тоді позначка термометра піднялася лише до 40,2 градуса. Та кліматолог попереджає, що навіть більш тривожним є те, що високі температури трапляються все частіше.

Кількість днів, коли температура перевищує 30 градусів, зростає – у 1960-х та 1970-х роках у Центральній Польщі фіксували всього до 10 спекотних днів на рік. А ось останніми роками таких днів трапляється близько 20 – 30.

Це справді разюча зміна, тому що за дуже короткий проміжок часу кількість днів з температурою вище 30°C подвоїлася. Зміна клімату нікуди не зникає, а глобальне потепління не вщухає,

– зауважив експерт.

Окрім того, донедавна "тропічні" жаркі ночі також були рідкістю – ще 50 років тому у Познані не фіксували жодної. А ось останнім часом це змінюється.