Проблема з серветками зовсім не нова – більшість звичних усім вологих серветок містять пластикові волокна, і саме вони роблять тканину міцною. Водночас це призводить до того, що задовго після використання серветки все ще існуватимуть, адже розкладаються вони роками, пише Mindmegette.

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Чому Британія забороняє вологі серветки?

Серветки, які звичні усім європейцям, насправді можуть наробити чимало лиха – вони не просто довго розкладаються, але й можуть забивати каналізацію, потрапляти у річки й моря, якщо утилізовувати їх неправильно. Окрім того, виробництво серветок супроводжується серйозними викидами парникових газів.

Заборона стане чинною у Британії поступово. Уельс прощатиметься з вологими серветками першим – це станеться вже 18 грудня 2026 року. Після цього закон вступить в силу у Північній Ірландії та Англії в травні 2027 року. Останньою приєднається Шотландія у серпні 2027.

Під заборону у Британії потраплять:

засоби для зняття макіяжу;

дитячі серветки;

вологий туалетний папір;

антибактеріальні серветки для рук;

продукція для особистої гігієни;

побутові серветки для прибирання.

Втім, це не значить, що всі ці засоби раптом зникнуть з полиць магазинів у Великій Британії. Усі серветки, що не містять пластику у складі, залишатимуться на полицях, а також багаторазові вироби. Зробили виняток і для медичних виробів: за певних умов їх зможуть розповсюджувати лікарні та аптеки.