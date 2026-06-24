Подорожі за кордон легко можуть обернутися неприємними штрафами, якщо не знати про місцеві заборони заздалегідь – і на різних курортах в Італії їх чимало, пише Express.

Цікаво 2500 євро за капці на пляжі: популярний курорт ввів суворий штраф для туристів

Що не варто робити в Італії туристам?

Кілька італійських міст мають свої особливі закони та правила, і за їхнє порушення можуть суттєво оштрафувати – аж до 500 євро. Тож ось кілька основних речей, які краще не робити.

Їжа та напої. Краще не їсти біля історичних пам'яток, громадських будівель та головних церков. У кількох містах Італії це може призвести до неприємностей.

Краще не їсти біля історичних пам'яток, громадських будівель та головних церков. У кількох містах Італії це може призвести до неприємностей. Купання у фонтанах є правопорушенням повсюди. Також не варто намагатися охолодитися у каналах Венеції – за це передбачений солідний штраф.

Цікаве правило існує також на острові Капрі. Задля збереження місцевого ландшафту та екології там заборонили одноразовий пластик, і відвідувачів попереджають, що провозити на острів будь-які одноразові пакети, пляшки, тарілки чи харчові упаковки заборонено. Якщо вас спіймають на порушення цього правила, доведеться заплатити аж 500 євро.

Обережними варто бути і під час покупки сувенірів. Практично в усіх великих містах можна зустріти нелегальних торговців, але купувати щось у них насправді незаконно. Якщо ви це зробите, вас може зупинити місцева поліція та оштрафувати.

Якщо ви відправилися у похід в гори чи італійський ліс, не варто збирати там рослини, трави та квіти – багато де це заборонено і може завершитися неприємним збором. Окрім того, незаконно в Італії й забирати мушлі, гальку та пісок з прибережних районів.