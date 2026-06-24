Путешествия за границу могут легко обернуться неприятными штрафами, если заранее не знать о местных запретах — а на различных курортах Италии их немало, пишет Express.
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Чего не стоит делать туристам в Италии?
В нескольких итальянских городах действуют свои особые законы и правила, и за их нарушение могут наложить существенный штраф — вплоть до 500 евро. Итак, вот несколько основных вещей, которые лучше не делать.
- Еда и напитки. Лучше не есть возле исторических памятников, общественных зданий и главных церквей. В некоторых городах Италии это может привести к неприятностям.
- Купание в фонтанах является правонарушением повсеместно. Также не стоит пытаться охладиться в каналах Венеции — за это предусмотрен солидный штраф.
Интересное правило существует также на острове Капри. В целях сохранения местного ландшафта и экологии там запретили одноразовый пластик, и посетителей предупреждают, что провозить на остров любые одноразовые пакеты, бутылки, тарелки или пищевые упаковки запрещено. Если вас поймают на нарушении этого правила, придется заплатить целых 500 евро.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Осторожностью стоит проявлять и при покупке сувениров. Практически во всех крупных городах можно встретить нелегальных торговцев, но покупать у них что-либо на самом деле незаконно. Если вы это сделаете, вас может остановить местная полиция и оштрафовать.
Если вы отправились в поход в горы или итальянский лес, не стоит собирать там растения, травы и цветы — во многих местах это запрещено и может обернуться неприятными последствиями. Кроме того, в Италии незаконно забирать ракушки, гальку и песок из прибрежных районов.