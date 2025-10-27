Хвиля антиукраїнської ненависті": з українського консульства в Польщі зірвали прапор
- Невідомі вп'яте за рік зірвали український прапор з консульства у Перемишлі, Польща.
- Посол України звернувся до польської поліції та МЗС з проханням вжити відповідних заходів.
Невідомі зірвали прапор України з консульства у Перемишлі, що у Польщі. Вандалізм відбувся вже не вперше – відомо про принаймні чотири зриви прапора у минулому.
27 жовтня, у понеділок, невідомі вже вп'яте за рік зірвали український прапор з будівлі консульства, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис посла України в Польщі Василя Боднара.
Що відомо про зрив українського прапора з консульства?
Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що випадок трапився вже не вперше – він є п'ятим за рік.
Хвиля антиукраїнської ненависті в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі,
– написав він у X.
Водночас посол зазначив, що звернувся до польської поліції та МЗС країни з проханням вжити відповідних заходів. За його словами, польське законодавство за наругу над національним прапором передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до року.
Раніше, 1 травня, польська поліція вже розслідувала подібну справу – з будівлі міської ради у Білій Підляській зірвали український прапор під час акції кандидати у президенти та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
