Польща закриває консульство Росії у Кракові

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкличе згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Відповідну інформацію глава зовнішньодипломатичного польського відомства оприлюднив у понеділок, 12 травня, на своїй сторінці у соцмережі Х, передає 24 Канал.

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З чим пов'язане рішення Сікорського

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби у масштабній пожежі у торговому центрі Варшави 12 травня 2024 року. Незадовго після цього Радослав Сікорський оголосив про намір закрити консульство Росії у Кракові.

У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові,

– написав міністр закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, у пошкодженому комплексі було близько 1,4 тисячі магазинів та торгівельних точок. Тоді пожежу приборкали рятувальні служби протягом декількох годин. Людей вдалося евакуювати, тому минулося без постраждалих. Сама будівля згоріла майже повністю.