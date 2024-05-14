У неділю, 12 травня, у столиці Польщі спалахнув зазначений комерційний об'єкт, у якому працювало близько 1400 магазинів. У цьому матеріалі 24 Канал показує фото торговельного центру після пожежі.

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Торговельний центр у Варшаві після пожежі

Будівля ТЦ, розташована на вулиці Маривільській, 44, згоріла майже повністю. Рятувальні служби приборкували вогонь упродовж декількох годин. Причину займання почали розслідувати відповідні органи, детальної інформації про це поки немає.

Який вигляд має ТЦ на Маривільській у Варшаві, коли приборкали вогонь / Фото 24 Каналу

На щастя, немає постраждалих, оскільки спалахнув торговельний центр вночі – близько 03:31 надійшло повідомлення до рятувальників, вони прибули через 11 хвилин на місце події. Власне, працювало аж 50 пожежних бригад, які приборкували вогонь.

Полум'я швидко поширювався через скупчення легкозаймистих матеріалів, здебільшого текстилю. Крім того, була інформація про загорання хімічних речовин, що є шкідливими для здоров'я людей. Місцевих просили зачинити вікна, не вдихати дим.

Чимало польських ЗМІ зазначає, що відповідна пожежа викликає чимало запитань. Зокрема ресурс Onet пише: хоча достеменно невідомо її причину, однак експерти не мають ілюзій стосовно того, що протипожежні засоби не підтримувались в належному стані.

На жаль, я часто бачу людей, які ігнорують усі заходи безпеки. Шляхи евакуації та доступ до ручних засобів пожежогасіння заблоковані стандартно. Іноді буває, що протипожежні засоби не підтримуються в належному технічному стані, внаслідок чого протипожежна завіса не закривається і вогонь поширюється на інші частини будівлі,

– описує загалом проблему досвідчений пожежник.

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Водночас Super Express зазначає, що могла не спрацювати система відсікання вогню в окремих зонах у залі торговельного центру, яка мала б запобігти розповсюдженню вогню. Екстренну пожежну охорону ніхто не викликав. Ймовірно, свідки спостерігали займання, думаючи, що хтось уже сповістив служби.