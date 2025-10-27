На кордоні з Польщею – черги: все через нову систему EES
- На українсько-польському кордоні спостерігаються черги через запуск нової системи EES, що фіксує дані осіб, які перетинають кордон.
- Водіям рекомендують планувати поїздки завчасно та обирати інші пункти пропуску, щоб уникнути заторів, а на кордоні з Румунією рух обмежено через ремонт мосту.
У понеділок, 27 жовтня, на українсько-польському кордоні повідомили про уповільнення руху транспорту у низці пунктів пропуску.
Про це повідомляє Державна митна служба України, попереджаючи водіїв про тимчасові незручності, передає 24 Канал.
Де саме можливі затори?
За даними прикордонників, сповільнення руху може спостерігатися у таких пунктах пропуску:
- "Нижанковичі – Мальховіце",
- "Смільниця – Кросценко",
- "Грушів – Будомєж".
На кордоні з Польщею – черги / Фото Unsplash
Причина – запуск нової цифрової
Мовиться про систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на польській стороні кордону. EES – це європейська електронна система реєстрації даних осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС.
Вона фіксуватиме:
- дати,
- місця,
- спосіб перетину,
- а також автоматично замінить традиційне штампування паспортів.
Оскільки система щойно почала працювати, процедури перевірки можуть займати більше часу, особливо у перші дні впровадження.
Рекомендації для водіїв
Прикордонна служба радить українцям планувати поїздки завчасно та, за можливості, обирати інші пункти пропуску, аби уникнути черг. Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску "Медика – Шегині", "Корчова – Краківець" та на залізничному напрямку "Перемишль – Мостиська". У решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі.
На кордоні з Румунією все зупинилося
- Румунія продовжила обмеження руху на прикордонному мосту з Україною на 33 дні через ремонтні роботи, рух перекрито щодня з 09:00 до 15:30.
- Водіям рекомендують обирати інші пункти пропуску, оскільки міст на пункті "Солотвино – Сігету Мармацієй" залишається закритим для автомобільного руху.