На границе с Польшей – очереди: все из-за новой системы EES
- На украинско-польской границе наблюдаются очереди из-за запуска новой системы EES, фиксирующей данные лиц, пересекающих границу.
- Водителям рекомендуют планировать поездки заранее и выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать пробок, а на границе с Румынией движение ограничено из-за ремонта моста.
В понедельник, 27 октября, на украинско-польской границе сообщили о замедлении движения транспорта в ряде пунктов пропуска.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, предупреждая водителей о временных неудобствах, передает 24 Канал.
Смотрите также Походы в горы: кого могут не пустить в туристические места возле границы
Где именно возможны пробки?
По данным пограничников, замедление движения может наблюдаться в таких пунктах пропуска:
- "Нижанковичи – Мальховице",
- "Смильница – Кросценко",
- "Грушев – Будомеж".
На границе с Польшей – очереди / Фото Unsplash
Причина – запуск новой цифровой системы
Говорится о системе въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на польской стороне границы. EES – это европейская электронная система регистрации данных лиц, пересекающих внешние границы ЕС.
Она будет фиксировать:
- даты,
- места,
- способ пересечения,
- а также автоматически заменит традиционное штампование паспортов.
Поскольку система только начала работать, процедуры проверки могут занимать больше времени, особенно в первые дни внедрения.
Рекомендации для водителей
Пограничная служба советует украинцам планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать очередей. Система EES также полноценно работает в польских пунктах пропуска "Медика – Шегини", "Корчева – Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль – Мостиска". В остальных пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной, EES пока действует в тестовом режиме.
На границе с Румынией все остановилось
- Румыния продлила ограничения движения на пограничном мосту с Украиной на 33 дня из-за ремонтных работ, движение перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30.
- Водителям рекомендуют выбирать другие пункты пропуска, поскольку мост на пункте "Солотвино – Сигету Мармацией" остается закрытым для автомобильного движения.