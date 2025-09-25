В'їзд паломників в Україну відбувався поступово, а виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань Рош га-Шана. Цей сплеск руху призвів до тимчасового збільшення трафіку на контрольно-пропускних пунктах країни.

Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Яка ситуація на пунктах пропуску через паломників?

Пасажиропотік у Львівській області помітно збільшився, що пов'язано з від'їздом паломників. Найбільше транспортних засобів було зафіксовано на пунктах пропуску Шегині та Краковець.

Станом на 14:00 співробітники ДПСУ надали оновлену інформацію про поточний стан черг на кожному з пунктів пропуску:

з Молдовою:

Паланка-Маяки-Удобне – 80 авто;

Старокозаче – 40 авто;

Могилів-Подільський – 70 авто;

Бронниця – 60 авто.

з Польщею:

Краківець – 100 авто;

Шегині – 120 авто (зросла кількість і пішоходів);

Грушів – 40 авто;

Угринів – 20 авто;

Рава-Руська – 20 авто;

Нижанковичі – 25 авто;

Смільниця – без черг.

Прикордонники наголосили, що оптимальний час для перетину – пізні вечірні та ранкові години.

Також радять враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Що таке Рош га-Шана?

Єврейська громада відзначає прихід Нового року, відомого як Рош га-Шана, що припадає на 1-й та 2-й дні тишрей за єврейським календарем, пише Chabad. Це важливе свято не лише означає початок нового календарного року, але й нагадує про день, який вважається початком людської історії, час, коли Бог, як кажуть, судить людей за їхні вчинки.

Святкування включає традиційне сурмлення в шофар, баранячий ріг, а також споживання солодкої їжі, наприклад, яблук, вмочених у мед, що символізує надію на плідний рік. Святкування також наголошує на молитві та покаянні, оскільки учасники роздумують над своїм минулим роком і прагнуть духовного оновлення.

Щороку тисячі євреїв-хасидів здійснюють паломництво до Умані, щоб відсвяткувати Рош-га-Шана на могилі рабина Нахмана, шанованого засновника брацлавського хасидизму. Рабин заповідав своїм послідовникам відвідувати його могилу.

