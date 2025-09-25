Паломники-хасиди спричинили черги на кордоні: ДПСУ порадили найкращий час для перетину
- В'їзд паломників в Україну був поступовим, але виїзд після святкувань Рош га-Шана спричинив збільшення трафіку на кордоні.
- Прикордонники працюють у посиленому режимі, рекомендуючи перетинати кордон у пізні вечірні та ранкові години, щоб уникнути черг.
В'їзд паломників в Україну відбувався поступово, а виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань Рош га-Шана. Цей сплеск руху призвів до тимчасового збільшення трафіку на контрольно-пропускних пунктах країни.
Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
Яка ситуація на пунктах пропуску через паломників?
Пасажиропотік у Львівській області помітно збільшився, що пов'язано з від'їздом паломників. Найбільше транспортних засобів було зафіксовано на пунктах пропуску Шегині та Краковець.
Станом на 14:00 співробітники ДПСУ надали оновлену інформацію про поточний стан черг на кожному з пунктів пропуску:
з Молдовою:
- Паланка-Маяки-Удобне – 80 авто;
- Старокозаче – 40 авто;
- Могилів-Подільський – 70 авто;
- Бронниця – 60 авто.
з Польщею:
- Краківець – 100 авто;
- Шегині – 120 авто (зросла кількість і пішоходів);
- Грушів – 40 авто;
- Угринів – 20 авто;
- Рава-Руська – 20 авто;
- Нижанковичі – 25 авто;
- Смільниця – без черг.
Прикордонники наголосили, що оптимальний час для перетину – пізні вечірні та ранкові години.
Також радять враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску.
Що таке Рош га-Шана?
Єврейська громада відзначає прихід Нового року, відомого як Рош га-Шана, що припадає на 1-й та 2-й дні тишрей за єврейським календарем, пише Chabad. Це важливе свято не лише означає початок нового календарного року, але й нагадує про день, який вважається початком людської історії, час, коли Бог, як кажуть, судить людей за їхні вчинки.
Святкування включає традиційне сурмлення в шофар, баранячий ріг, а також споживання солодкої їжі, наприклад, яблук, вмочених у мед, що символізує надію на плідний рік. Святкування також наголошує на молитві та покаянні, оскільки учасники роздумують над своїм минулим роком і прагнуть духовного оновлення.
Щороку тисячі євреїв-хасидів здійснюють паломництво до Умані, щоб відсвяткувати Рош-га-Шана на могилі рабина Нахмана, шанованого засновника брацлавського хасидизму. Рабин заповідав своїм послідовникам відвідувати його могилу.
Які нові правила перетину кордону?
Європейська система в'їзду/виїзду (EES) буде запущена на кордонах ЄС з 12 жовтня 2025 року з шестимісячним перехідним періодом.
Система EES збиратиме та зберігатиме біометричні дані мандрівників, що в'їжджають і виїжджають з ЄС.
Вона вплине на громадян третіх країн, включаючи українців.