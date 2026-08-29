Не тільки у Британії: в яких ще країнах Європи є королівські родини

Сьогодні у Європі збереглися лише кілька монархій – і вони конституційні, тож королівські родини виконують символічні чи церемоніальні ролі, але не мають політичної влади. Похвалитися наявністю королівських родин можуть аж 11 держав на континенті.

Серед 11 монархій Європи нараховуються сім королівств, три князівства та одне герцогство. Ватикан, до слова, також вважається монархією – ось тільки на чолі там стоїть не король, а Папа Римський. Він також у певному сенсі є винятком з загального правила, адже Папа Римський має реальну політичну владу. 24 Канал розповідає, в яких державах і досі збереглися королівські родини.

В яких країнах Європи є монархії?

Велика Британія

Це – одна з найбільш відомих сучасних монархій. Наразі головою держави є Чарльз III – він посів престол у 2022 році після смерті матері, королеви Єлизавети II. Наразі Велика Британія є конституційною монархією та парламентською демократією. Король формально призначає прем'єр-міністра, відкриває парламент, затверджує закони, а також виконує низку інших державних процедур. Втім, фактична влада належить уряду та парламенту.

Тим часом від монарха вимагають залишатися політично нейтральним.

Іспанія

Конституційну монархію в Іспанії очолює король Філіп VI – він сів на престол 2014 року, після того, як його батько, Хуан Карлос I, зрікся титулу. Монарх Іспанії є главою держави, але не керує нею безпосередньо.

Політичні рішення приймають парламент та уряд, а король виконує церемоніальні функції – представляє країну на міжнародному рівні та формально призначає прем'єр-міністра після парламентських виборів.

Бельгія

Особливість Бельгії полягає у тому, що країна мовно та політично поділена між спільнотами, що говорять французькою, нідерландською та німецькою, і король також виконує роль символу єдності держави.

Нідерланди

Це ще одна конституційна монархія, очолювана королем Віллемом-Олександром. Він править з 2013 року. Попри те, що король також виконує переважно представницькі та церемоніальні функції, королівська родина користується досить високою впізнаваністю, а День короля є одним з найбільш масштабних національних свят країни.

Люксембург

Форма правління крихітного Люксембургу дещо відрізняється від решти європейських монархій. Главою держави там є не король, а великий герцог.

Нині ним є Гійом, що став главою держави 2024 року після зречення його батька Анрі. До слова, Люксембург – це єдине суверенне велике герцогство у світі.

Данія

Данська монархія – одна з найстаріших у світі. Наразі королем є Фредерік X – він став правителем у січні 2024 року після зречення матері, Марґрете II. За понад тисячу років існування монархії в країні її роль поступово змінювалася – у XX столітті Данія перетворилася на парламентську демократію, а монарх залишився символічним главою держави.

Швеція

Королем Швеції, що є конституційною монархією, є Карл XVI Густав, що перебуває на престолі ще з 1973 року. Шведський король практично не має політичної влади, і після конституційних реформ його влада залишилася повністю церемоніальною. До слова, у Швеції престолонаступництво має досить сучасні правила: ще з 1980 року корона переходить до найстаршої дитини незалежно від статі.

Норвегія

З 1991 року королем Норвегії був Гаральд V – він помер 28 серпня 2026 року у віці 89 років. Того ж дня новим королем Норвегії став Гокон, син покійного монарха.

Норвезький монарх має переважно представницькі функції, а політичну владу здійснюють парламент та уряд.

Монако

Монако – це невелике князівство на березі Середземного моря, що очолює князь Альбер II з династії Грімальді. У Монако, на відміну від багатьох європейських монархій, князь має досить значні політичні повноваження.

Князь не лише призначає керівника Урядової ради, але й має право одноосібним рішенням відкликати його та інших членів цього виконавчого органу. Окрім того, князь може розпустити Національну раду та призначати членів Ради Корони та членів Верховного Суду.

У зносинах з іншими державами князь одноосібно представляє Монако та має право укладати міжнародні договори.

Ліхтенштейн

У цьому маленькому князівстві між Швейцарією та Австрією також одна з найбільш політично сильних монархій Європи: князь може призначати уряд та за певних умов розпускати парламент.

Цікаво! 2003 року у Ліхтенштейні пройшов референдум, на якому громадяни підтримали конституційні зміни, що зберегли значні повноваження князя.

Андорра

У Андоррі система правління дуже незвична – це парламентське співкнязівство, що означає, що державу водночас очолюють два співкнязі. Одним з них є президент Франції, а інших – єпископ Урхельський у Каталонії. Відтак, в Андоррі практично є дві голови держави, а система бере початок ще з середньовіччя.