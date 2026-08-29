Среди 11 монархий Европы насчитывается семь королевств, три княжества и одно герцогство. Ватикан, кстати, также считается монархией – вот только во главе там стоит не король, а Папа Римский. Он также в определенном смысле является исключением из общего правила, ведь Папа Римский обладает реальной политической властью. 24 Канал рассказывает, в каких государствах до сих пор сохранились королевские семьи.

В каких странах Европы есть монархии?

Великобритания

Это – одна из самых известных современных монархий. В настоящее время главой государства является Чарльз III – он вступил на престол в 2022 году после смерти матери, королевы Елизаветы II. В настоящее время Великобритания является конституционной монархией и парламентской демократией. Король формально назначает премьер-министра, открывает парламент, утверждает законы, а также выполняет ряд других государственных процедур. Впрочем, фактическая власть принадлежит правительству и парламенту.

При этом от монарха требуют сохранять политическую нейтральность.

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Испания

Конституционную монархию в Испании возглавляет король Филипп VI – он вступил на престол в 2014 году, после того как его отец, Хуан Карлос I, отрекся от титула. Монарх Испании является главой государства, но не управляет им напрямую.

Политические решения принимают парламент и правительство, а король выполняет церемониальные функции – представляет страну на международном уровне и формально назначает премьер-министра после парламентских выборов.

Бельгия

Особенность Бельгии заключается в том, что страна языково и политически разделена между общинами, говорящими на французском, нидерландском и немецком языках, и король также выполняет роль символа единства государства.

Нидерланды

Это еще одна конституционная монархия, возглавляемая королем Виллемом-Александром. Он правит с 2013 года. Несмотря на то, что король также выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции, королевская семья пользуется довольно высокой узнаваемостью, а День короля является одним из самых масштабных национальных праздников страны.

Люксембург

Форма правления крошечного Люксембурга несколько отличается от остальных европейских монархий. Главой государства там является не король, а большой герцог.

В настоящее время им является Гийом, ставший главой государства в 2024 году после отречения его отца Анри. К слову, Люксембург – это единственное суверенное большое герцогство в мире.

Дания

Датская монархия – одна из старейших в мире. В настоящее время королем является Фредерик X – он вступил на престол в январе 2024 года после отречения своей матери, Маргрете II. За более чем тысячу лет существования монархии в стране ее роль постепенно менялась – в XX веке Дания превратилась в парламентскую демократию, а монарх остался символическим главой государства.

Швеция

Королем Швеции, являющейся конституционной монархией, является Карл XVI Густав, находящийся на престоле еще с 1973 года. Шведский король практически не обладает политической властью, и после конституционных реформ его власть осталась исключительно церемониальной. К слову, в Швеции престолонаследие регулируется довольно современными правилами: еще с 1980 года корона переходит к старшему ребенку независимо от пола.

Норвегия

С 1991 года королем Норвегии был Харальд V – он скончался 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет. В тот же день новым королем Норвегии стал Хокон, сын покойного монарха.

Норвежский монарх выполняет преимущественно представительские функции, а политическую власть осуществляют парламент и правительство.

Монако

Монако – это небольшое княжество на берегу Средиземного моря, возглавляемое князем Альбером II из династии Гримальди. В Монако, в отличие от многих европейских монархий, князь обладает довольно значительными политическими полномочиями.

Князь не только назначает главу Правительственного совета, но и имеет право единоличным решением отстранять его и других членов этого исполнительного органа. Кроме того, князь может распустить Раду и назначать членов Совета Короны и членов Верховного суда.

В отношениях с другими государствами князь единолично представляет Монако и имеет право заключать международные договоры.

Лихтенштейн

В этом маленьком княжестве между Швейцарией и Австрией также находится одна из самых политически сильных монархий Европы: князь может назначать правительство и при определенных условиях распускать парламент.

Интересно! В2003 году в Лихтенштейне прошел референдум, на котором граждане поддержали конституционные изменения, сохранившие значительные полномочия князя.

Андорра

В Андорре система правления весьма необычна – это парламентское соправительство, что означает, что государство одновременно возглавляют два соправителя. Одним из них является президент Франции, а другим – епископ Урхельский в Каталонии. Таким образом, в Андорре фактически есть два главы государства, а система берет свое начало еще со средневековья.