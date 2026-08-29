Серед 11 монархій Європи нараховуються сім королівств, три князівства та одне герцогство. Ватикан, до слова, також вважається монархією – ось тільки на чолі там стоїть не король, а Папа Римський. Він також у певному сенсі є винятком з загального правила, адже Папа Римський має реальну політичну владу. 24 Канал розповідає, в яких державах і досі збереглися королівські родини.

В яких країнах Європи є монархії?

Велика Британія

Це – одна з найбільш відомих сучасних монархій. Наразі головою держави є Чарльз III – він посів престол у 2022 році після смерті матері, королеви Єлизавети II. Наразі Велика Британія є конституційною монархією та парламентською демократією. Король формально призначає прем'єр-міністра, відкриває парламент, затверджує закони, а також виконує низку інших державних процедур. Втім, фактична влада належить уряду та парламенту.

Тим часом від монарха вимагають залишатися політично нейтральним.

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Іспанія

Конституційну монархію в Іспанії очолює король Філіп VI – він сів на престол 2014 року, після того, як його батько, Хуан Карлос I, зрікся титулу. Монарх Іспанії є главою держави, але не керує нею безпосередньо.

Політичні рішення приймають парламент та уряд, а король виконує церемоніальні функції – представляє країну на міжнародному рівні та формально призначає прем'єр-міністра після парламентських виборів.

Бельгія

Особливість Бельгії полягає у тому, що країна мовно та політично поділена між спільнотами, що говорять французькою, нідерландською та німецькою, і король також виконує роль символу єдності держави.

Нідерланди

Це ще одна конституційна монархія, очолювана королем Віллемом-Олександром. Він править з 2013 року. Попри те, що король також виконує переважно представницькі та церемоніальні функції, королівська родина користується досить високою впізнаваністю, а День короля є одним з найбільш масштабних національних свят країни.

Люксембург

Форма правління крихітного Люксембургу дещо відрізняється від решти європейських монархій. Главою держави там є не король, а великий герцог.

Нині ним є Гійом, що став главою держави 2024 року після зречення його батька Анрі. До слова, Люксембург – це єдине суверенне велике герцогство у світі.

Данія

Данська монархія – одна з найстаріших у світі. Наразі королем є Фредерік X – він став правителем у січні 2024 року після зречення матері, Марґрете II. За понад тисячу років існування монархії в країні її роль поступово змінювалася – у XX столітті Данія перетворилася на парламентську демократію, а монарх залишився символічним главою держави.

Швеція

Королем Швеції, що є конституційною монархією, є Карл XVI Густав, що перебуває на престолі ще з 1973 року. Шведський король практично не має політичної влади, і після конституційних реформ його влада залишилася повністю церемоніальною. До слова, у Швеції престолонаступництво має досить сучасні правила: ще з 1980 року корона переходить до найстаршої дитини незалежно від статі.

Норвегія

З 1991 року королем Норвегії був Гаральд V – він помер 28 серпня 2026 року у віці 89 років. Того ж дня новим королем Норвегії став Гокон, син покійного монарха.

Норвезький монарх має переважно представницькі функції, а політичну владу здійснюють парламент та уряд.

Монако

Монако – це невелике князівство на березі Середземного моря, що очолює князь Альбер II з династії Грімальді. У Монако, на відміну від багатьох європейських монархій, князь має досить значні політичні повноваження.

Князь не лише призначає керівника Урядової ради, але й має право одноосібним рішенням відкликати його та інших членів цього виконавчого органу. Окрім того, князь може розпустити Національну раду та призначати членів Ради Корони та членів Верховного Суду.

У зносинах з іншими державами князь одноосібно представляє Монако та має право укладати міжнародні договори.

Ліхтенштейн

У цьому маленькому князівстві між Швейцарією та Австрією також одна з найбільш політично сильних монархій Європи: князь може призначати уряд та за певних умов розпускати парламент.

Цікаво! 2003 року у Ліхтенштейні пройшов референдум, на якому громадяни підтримали конституційні зміни, що зберегли значні повноваження князя.

Андорра

У Андоррі система правління дуже незвична – це парламентське співкнязівство, що означає, що державу водночас очолюють два співкнязі. Одним з них є президент Франції, а інших – єпископ Урхельський у Каталонії. Відтак, в Андоррі практично є дві голови держави, а система бере початок ще з середньовіччя.