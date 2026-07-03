Туреччина заборонила приїзд 1000 туристів з лайнера: причина у "сімейних цінностях"

Турецька влада заборонила американському лайнеру причалювати до портів країни через те, що він обслуговує туристів зі спільноти ЛГБТК+. В уряді послалися на "моральні норми" та "сімейні цінності".

Круїз Athens to Venice стартує з Греції 5 липня, та за планом мав зайти у турецьке портове місто Кушадаси всього через два дні після відплиття, а вже після цього вирушити до Стамбула. Втім, влада країни заборонила це через присутність на борту туристів з ЛГБТК+ спільноти, пише CNN.

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Чому Туреччина заборонила лайнеру швартуватися в порту?

Місцева влада Туреччина заявила про скасування заходу, адже судно, де відпочиватиме понад 1000 туристів з США, містило групи мандрівників з ЛГБТК+ спільноти – і там заявили, що вони "відомі своєю поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями".

Через це круїзному лайнеру довелося змінити маршрут – він зупиниться в єгипетському Каїрі та грецькому Криті замість Туреччини.

Чесно кажучи, це досить приголомшливо. Я маю на увазі, що причина цього полягає в тому, що це гей-група. Мене дуже непокоїть, коли країна вирішує, що може вибирати, яким туристам дозволено в'їжджати, а яким ні,

– заявив Річ Кемпбелл, організатор круїзу.

Також він додав, що це вперше за 36 років компанії активно заявили, що лайнер не може пришвартуватися десь через ідентичність туристів.

Та дії турецької влади зайшли навіть далі: під час відпочинку у Стамбулі туристи з лайнера мали відвідати один бар у місті. Після інформації про вечірку у закладі поліція міста здійснила рейд на нього.

Партія справедливості та розвитку президента Туреччини Ердогана протягом останнього десятиліття застосовує все жорсткішу політику проти ЛГБТК+ спільноти. Прайди у Стамбулі заборонили проводити ще у 2015 році, посилаючись на проблеми з громадською безпекою.