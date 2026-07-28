Ці країни найбезпечніші для подорожей на самоті: майже усі вони в Європі

Звісно, жодне місце у світі не може бути безпечним на 100%, але якщо ви хочете здійснити самостійну поїздку за кордон, краще все ж звернути увагу на цей список. Адже кілька країн мають мінімальні ризики – навіть коли ви гуляєте вночі наодинці.

На першому місці у рейтингу безпечних країн для самостійних подорожей несподівано опинилася мікродержава Сан-Марино з індексом ризику лише 0,78 з 10, пише Euronews.

В яких країнах найбезпечніше подорожувати на самоті?

Вирушати у свою першу подорож наодинці може бути страшно, але є способи зробити це простішим – зокрема, обрати безпечну країну. І для цього американський ресурс Squaremouth порівняв понад 100 країн, аби визначити найбезпечніші для самостійних поїздок.

Для оцінки використовувалися такі фактори:

індекс розвитку людського потенціалу;

оцінка Глобального індексу миру;

сприйняття безпеки на основі даних з Numbeo;

середня швидкість завантаження мобільного інтернету;

доступ до медичної допомоги.

У результатах домінували європейські напрямки – 7 з 10 найбезпечніших країн виявили саме на континенті. І на першому місці опинилася маленька країна Сан-Марино – там індекс ризику становить всього 0,78 з 10. Місцеві жителі оцінюють безпеку як дуже високу: наприклад, 90% місцевих заявляють, що їм комфортно самостійно гуляти вночі. Окрім того, країна має хорошу систему охорони здоров'я.

А ось на другому місці опинилася ще одна мікродержава – Андорра: тут індекс ризику становить 1,33 з 10. П'ятірку лідерів замкнули Сингапур, Австрія та Чехія.

Ось які ще країни потрапили до першої десятки: