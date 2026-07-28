На первом месте в рейтинге безопасных стран для самостоятельных путешествий неожиданно оказалось микрогосударство Сан-Марино с индексом риска лишь 0,78 из 10, пишет Euronews .
В каких странах безопаснее всего путешествовать в одиночестве?
Отправляться в свое первое путешествие в одиночку может быть страшно, но есть способы сделать это проще – в частности, выбрать безопасную страну. И для этого американский ресурс Squaremouth сравнил более 100 стран, чтобы определить самые безопасные для самостоятельных поездок.
Для оценки использовались следующие факторы:
- индекс развития человеческого потенциала;
- оценка Глобального индекса мира;
- восприятие безопасности на основе данных по Numbeo;
- средняя скорость загрузки мобильного Интернета;
- доступ к медицинской помощи.
В результатах доминировали европейские направления – 7 из 10 самых безопасных стран обнаружили именно на континенте. И на первом месте оказалась маленькая страна Сан-Марино – там индекс риска составляет всего 0,78 из 10. Местные жители оценивают безопасность как очень высокую: например, 90% местных заявляют, что им комфортно самостоятельно гулять по ночам. Кроме того, у страны хорошая система здравоохранения.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
А вот на втором месте оказалось еще одно микрогосударство – Андорра: здесь индекс риска составляет 1,33 из 10. Пятерку лидеров заперли Сингапур, Австрия и Чехия.
Вот какие еще страны попали в первую десятку:
- насморк;
- Эстония;
- Бруней;
- Дания;
- Словения.