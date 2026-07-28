На першому місці у рейтингу безпечних країн для самостійних подорожей несподівано опинилася мікродержава Сан-Марино з індексом ризику лише 0,78 з 10, пише Euronews.

В яких країнах найбезпечніше подорожувати на самоті?

Вирушати у свою першу подорож наодинці може бути страшно, але є способи зробити це простішим – зокрема, обрати безпечну країну. І для цього американський ресурс Squaremouth порівняв понад 100 країн, аби визначити найбезпечніші для самостійних поїздок.

Для оцінки використовувалися такі фактори:

  • індекс розвитку людського потенціалу;
  • оцінка Глобального індексу миру;
  • сприйняття безпеки на основі даних з Numbeo;
  • середня швидкість завантаження мобільного інтернету;
  • доступ до медичної допомоги.

У результатах домінували європейські напрямки – 7 з 10 найбезпечніших країн виявили саме на континенті. І на першому місці опинилася маленька країна Сан-Марино – там індекс ризику становить всього 0,78 з 10. Місцеві жителі оцінюють безпеку як дуже високу: наприклад, 90% місцевих заявляють, що їм комфортно самостійно гуляти вночі. Окрім того, країна має хорошу систему охорони здоров'я.

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А ось на другому місці опинилася ще одна мікродержава – Андорра: тут індекс ризику становить 1,33 з 10. П'ятірку лідерів замкнули Сингапур, Австрія та Чехія.

Ось які ще країни потрапили до першої десятки:

  • Катар;
  • Естонія;
  • Бруней;
  • Данія;
  • Словенія.