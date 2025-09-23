Наразі подорожувати за кордон з України може бути дещо складніше, адже повітряний простір закритий. Втім, поїхати до міст Польщі без пересадок можна також і автобусом, і залізницею.

Міжнародне залізничне сполучення в Україні стрімко розвивається, і зараз вже є чимало потягів, якими можна дістатися Польщі швидко і без пересадок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

До яких міст Польщі можна дістатися без пересадок?

Наразі доїхати потягом можна не лише до Варшави, але й до кількох інших польських міст.

Перемишль

До цього польського міста курсує щоденний потяг №36 "Одеса–Перемишль". Потяг також зупиняється у Хмельницькому, Тернополі, Золочеві, Красному та у Львові.

Також дістатися до міста можна потягом №705/706К Інтерсіті+ "Київ–Перемишль". Він також курсує щоденно і зупиняється у Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Львові. У Львові двері вагонів зачиняють для проходження митного та паспортного контролю.

Варшава

Дістатися до Варшави можна з Києва та Запоріжжя. Також потяги, що курсують щоденно, зупиняються на станціях у Дніпрі, Знам'янці, Білій Церкві, Бердичеві, Львові, пише "Я в Польщі".

Хелм

Потяги до Хелму курсують щоденно з Києва та Дніпра. Також по парних та непарних числах курсує потяг №93/94 “Харків–Хелм–Харків”.

Краків

Дістатися до Кракова можна на потязі зі Львова. Така подорож триватиме всього 6 – 7 годин.

Як купувати квитки на потяги до Польщі?

Процес купівлі квитків до Польщі трохи відрізняється від покупки звичайних квитків. І для того, аби уникнути проблем та непорозумінь, варто запам'ятати заздалегідь кілька нюансів:

необхідність вказувати паспортні дані – а коли купуєте квиток на потяг Київ – Варшава, потрібно також авторизуватися через Дію;

обмежений термін продажу – зазвичай квитки на міжнародні рейси надходять у продаж приблизно за 20 дні до відправлення;

дата повернення – якщо планується зворотна подорож, радять одразу купувати квиток в обидва боки.

Що потрібно знати про подорожі до Польщі?