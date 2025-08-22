Певні вподобання туристів залишаються незмінними з року в рік, однак з'являються і нові тенденції. Цього сезону серед мандрівників помітно зріс інтерес до відпочинку в сільській місцевості в Європі, причому багато хто вважає його особливо романтичним.

24 Канал з посиланням на The 2025 Pinterest Fall Trend Report розповідає про головні туристичні тренди осені 2025 року. Можливо, і ви оберете з цього переліку щось для себе.

Які осінні тренди у туризмі?

Цієї осені користувачі Pinterest готуються до чарівних подорожей та сонячних пригод по всій Європі та Південній Америці. Від золотих полів європейської сільської місцевості до жвавих міст і приголомшливих пейзажів Бразилії та історичних руїн у поєднанні із захопливими заходами сонця в Греції.

З заміською модою, що набирає обертів, і стрімким зростанням кількості пошуків мрійливих напрямків стає зрозумілим: осінь 2025 року – це час подорожей, моди й унікальних вражень, щоб створити ідеальний осінній відпочинок,

– зазначають автори дослідження.

Так, Швейцарія стала найпопулярнішим туристичним напрямком у світі на цю осінь, особливо через мальовничі альпійські села. Нещодавні звіти свідчать про зростання цікавості до країни серед мандрівників на 367%.



Сільський відпочинок у Швейцарії буде популярним восени / Фото Unsplash

Цієї осені помітно зростає інтерес і до відпочинку в сільській місцевості Шотландії, де він зріс на 73%. А Німеччина цікавить на 59% більше, ніж зазвичай.

Крім того, користувачі Pinterest виявили сильну хвилю інтересу до "заміського котеджу в Англії" – кількість запитів зросла на 814%. Бразилія теж приваблює своєю яскравою природою та нічним життям.

Тим часом осінні канікули в Греції стають все більш популярними, особливо на острові Санторіні, де мандрівники прагнуть насолодитися більш м'якими температурами й відпочити від літнього натовпу.



Цієї осені багато туристів обирають Санторіні для відпочинку / Фото Unsplash

