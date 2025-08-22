Мода на такий відпочинок – вперше: головні туристичні тренди осені-2025 від Pinterest
- Зростає інтерес до відпочинку в сільській місцевості Європи, особливо у Швейцарії, Шотландії та Німеччині – це основна частина осінніх туристичних трендів 2025 року.
- Кількість запитів на "заміський котедж в Англії" збільшилась на 814%, а острови Греції, такі як Санторіні, стають популярнішими для осіннього відпочинку.
Певні вподобання туристів залишаються незмінними з року в рік, однак з'являються і нові тенденції. Цього сезону серед мандрівників помітно зріс інтерес до відпочинку в сільській місцевості в Європі, причому багато хто вважає його особливо романтичним.
24 Канал з посиланням на The 2025 Pinterest Fall Trend Report розповідає про головні туристичні тренди осені 2025 року. Можливо, і ви оберете з цього переліку щось для себе.
Які осінні тренди у туризмі?
Цієї осені користувачі Pinterest готуються до чарівних подорожей та сонячних пригод по всій Європі та Південній Америці. Від золотих полів європейської сільської місцевості до жвавих міст і приголомшливих пейзажів Бразилії та історичних руїн у поєднанні із захопливими заходами сонця в Греції.
З заміською модою, що набирає обертів, і стрімким зростанням кількості пошуків мрійливих напрямків стає зрозумілим: осінь 2025 року – це час подорожей, моди й унікальних вражень, щоб створити ідеальний осінній відпочинок,
– зазначають автори дослідження.
Так, Швейцарія стала найпопулярнішим туристичним напрямком у світі на цю осінь, особливо через мальовничі альпійські села. Нещодавні звіти свідчать про зростання цікавості до країни серед мандрівників на 367%.
Сільський відпочинок у Швейцарії буде популярним восени / Фото Unsplash
Цієї осені помітно зростає інтерес і до відпочинку в сільській місцевості Шотландії, де він зріс на 73%. А Німеччина цікавить на 59% більше, ніж зазвичай.
Крім того, користувачі Pinterest виявили сильну хвилю інтересу до "заміського котеджу в Англії" – кількість запитів зросла на 814%. Бразилія теж приваблює своєю яскравою природою та нічним життям.
Тим часом осінні канікули в Греції стають все більш популярними, особливо на острові Санторіні, де мандрівники прагнуть насолодитися більш м'якими температурами й відпочити від літнього натовпу.
Цієї осені багато туристів обирають Санторіні для відпочинку / Фото Unsplash
