Определенные предпочтения туристов остаются неизменными из года в год, однако появляются и новые тенденции. В этом сезоне среди путешественников заметно вырос интерес к отдыху в сельской местности в Европе, причем многие считают его особенно романтичным.

24 Канал со ссылкой на The 2025 Pinterest Fall Trend Report рассказывает о главных туристических трендах осени 2025 года. Возможно, и вы выберете из этого перечня что-то для себя.

Какие осенние тренды в туризме?

Этой осенью пользователи Pinterest готовятся к волшебным путешествиям и солнечным приключениям по всей Европе и Южной Америке. От золотых полей европейской сельской местности до оживленных городов и потрясающих пейзажей Бразилии и исторических руин в сочетании с увлекательными закатами в Греции.

С загородной модой, набирающей обороты, и стремительным ростом количества поисков мечтательных направлений становится понятным: осень 2025 года – это время путешествий, моды и уникальных впечатлений, чтобы создать идеальный осенний отдых,

– отмечают авторы исследования.

Так, Швейцария стала самым популярным туристическим направлением в мире на эту осень, особенно из-за живописных альпийских деревень. Недавние отчеты свидетельствуют о росте интереса к стране среди путешественников на 367%.



Сельский отдых в Швейцарии будет популярным осенью / Фото Unsplash

Этой осенью заметно растет интерес и к отдыху в сельской местности Шотландии, где он вырос на 73%. А Германия интересует на 59% больше, чем обычно.

Кроме того, пользователи Pinterest обнаружили сильную волну интереса к "загородному коттеджу в Англии" – количество запросов выросло на 814%. Бразилия тоже привлекает своей яркой природой и ночной жизнью.

Тем временем осенние каникулы в Греции становятся все более популярными, особенно на острове Санторини, где путешественники стремятся насладиться более мягкими температурами и отдохнуть от летней толпы.



Этой осенью многие туристы выбирают Санторини для отдыха / Фото Unsplash

Между тем туристка была крайне расстроена после путешествия в одно из самых популярных мест Италии. Заявила, что город Беладжио на озере Комо – полное разочарование.