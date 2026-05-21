Ця європейська країна готова заплатити за те, щоб іноземці поїли місцеву їжу

Вже цієї осені одна країна у Європі готова запросити до себе 16 іноземців, аби вони відправилися у повністю оплачену кулінарну подорож. Ця кампанія має зробити місцеву кухню відомою серед гурманів світу.

Чимало європейських країн відомі своїми кулінарними здобутками – але інші тільки намагаються заробити цю славу. І Фінляндія поставилася до цієї справи серйозно, тож цьогоріч запрошує іноземних гурманів скуштувати національну кухню, пише Euronews.

Чому Фінляндія оплатить подорож туристам?

Кухня Фінляндії, безперечно, самобутня, але точно не входить навіть до десятки найпопулярніших у Європі – і країна прагне змінити цю репутацію. Тож 16 гурманів з усього світу відправляться у подорож вже у вересні, аби спробувати найкращі страви з різних регіонів країни.

До підбору цих страв також ставилися серйозно: туристична рада країни провела опитування серед місцевих мешканців. А ось вже після дослідження смаків Visit Finland, що й організовує цю кампанію, звернулася до найкращих шеф-кухарів країни з проханням розробити дегустаційне меню.

Обрати можна один з двох напрямків

Загалом у вересні проведуть 2 окремі заходи, і в кожному братиме участь 8 учасників. Вони проходитимуть у різних місцях – один у регіоні Узбережжя та Архіпелагу, а інший – серед дикої природи Лапландії.

У першому регіоні меню створює Ерік Мансікка – шеф-кухар ресторану Kaskis, що першим отримав зірку Мішлен за межами столиці ще 2022 року. До слова, 2025 року ресторан здобув ще одну зірку, цього разу Зелену, за сталий розвиток.

А ось у Лапландії місцевими стравами займатиметься Джоел Маннінен. Це головний шеф-кухар Sky Kitchen and View – панорамного ресторану на водоспаді Оунасваара в Рованіємі. 2025 року він здобув приз на чемпіонаті Фінляндії серед молодих кухарів, а наступного року привіз додому срібну медаль зі світового чемпіонату.

Як взяти участь у кулінарній поїздці?

Спробувати взяти участь у цій амбітній кулінарній пригоді можуть усі, але для цього потрібно буде подолати кілька труднощів. Передусім потрібно буде опублікувати коротке відео в тіктоці чи інстаграмі та відповісти на одне-єдине питання: "Чому ви хочете скуштувати фінську кухню?".

До відео потрібно додати хештег #HaveSomeFinnish, а також позначити обліковий запис Visit Finland:

@ourfinland в Instagram;

@visitfinland.com у TikTok.

Приймання заявок розпочалося 18 травня, а завершиться 9 червня. Переможців мають оголосити 29 червня, а подати заявку можна на офіційному сайті кампанії.

В яких країнах не так раді туристам-гурманам?

Поки у Фінляндію усіма силами намагаються залучити туристів, що полюбляють їжу, в Австрії їх "карають" – нещодавно у місцевих ресторанах з'явилася цікава практика, що вже обурила сотні людей. Зокрема в багатьох ресторанах за опцію ділення страви на двох людей простять додаткові гроші.

В деяких закладах ціна за "пусту тарілку" досягає аж 11 євро – вартості такої ж позиції у меню. Та Австрія – це не єдина країна, що практикує подібні заходи. Не так давно в соцмережах вірусною стала історія, коли з туриста в Італії взяли 2 євро за привілей розрізати його сендвіч на дві частини.