Втрутилися росіяни: КНДР знову закрила для іноземців щойно відкритий курорт

Північна Корея заборонила іноземців відвідувати пляжні курорти у Вонсані. Журналісти підмітили, що це сталося за кілька днів після того, як цей регіон відвідав глава МЗС Росії Сєргєй Лавров.

Національне управління з туризму Північної Кореї повідомило, що туристична зона Вонсан-Кальма тимчасово припинила приймати туристів з інших країн. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Чому КНДР закрила курорт Вонсан для іноземців?

Управління з туризму КНДР не оголосило офіційну причину. Однак західне видання зауважило, що це сталося після того, як там побував Лавров.

Відомо, що у Вонсані він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою та пообіцяв йому, що Росія нібито "зробить усе можливе" для збільшення потоку російських туристів до Північної Кореї.

Цікаво, що КНДР офіційно відкрила курорт Вонсан менше ніж місяць тому. Аналітики вважають, що головна причина закриття полягає в тому, що курорт недобудований.

На супутникових фото та навіть кадрах з відкриття видніються недобудови або приміщення без вивісок. І це при тому, що Вонсан відкрили із запізненням аж у 6 років від запланованого терміну.