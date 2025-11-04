В Альпах лавина обрушилася на групу туристів: рятувальники шукали їх добу

Група з п'яти німецьких туристів загинула у Доломітових Альпах в Італії через лавину, спричинену сніговими заметами.

Група німецьких альпіністів підіймалася на вершину Чима-Вертана приблизно о 16:00 у суботу, коли почався раптовий снігопад, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про лавину в Альпах?

Внаслідок несподіваної лавини трьох учасників альпіністської групи повністю знесло снігом, і всі вони загинули. Окремо забрало лавиною батька та його 17-річну доньку – їхні тіла рятувальникам вдалося знайти лише в неділю.

Двоє альпіністів з третьої групи вижили, і саме вони підняли тривогу, після чого почалася рятувальна операція. Речник Гірськорятувальної служби Зульдена повідомив, що лавина почалася на горі Вертайншпітце на висоті 3545 метрів. Ймовірно її спричинили нещодавні снігові замети, що не зчепилися з льодом на горі.

Альпіністські тури у місцевості дуже популярні, а погодні умови того дня були хорошими. Втім, група альпіністів почала підйом пізно вдень – і спуск мав би тривати до ночі.

Тіла трьох людей, що підіймалися разом, вдалося знайти в суботу перед тим, як довелося призупинити рятувальні роботи через погіршення освітлення та умов безпеки. А через погану видимість та туман гелікоптери не вдалося підняти на світанку в неділю.

Та щойно умови покращилися, рятувальники та кінологічні групи з пошуку перекинули повітрям на висоту 2600 метрів, перш ніж вони рушили на пошуки пішки. Вже пізнього ранку вдалося знайти тіла двох зниклих альпіністів.

Батько і донька впали з висоти близько 200 метрів, пише The Guardian. Їх затягло у нижню частину яру, де й сталася лавина.

