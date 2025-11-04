Це нововведення стосується новоприбулих та має на меті розвантажити систему розміщення через збільшення кількості людей, які потребують житла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTE.

Як пише Irish Times, до Ірландії щодня прибуває орієнтовно 50 громадян України, і за збереження такої тенденції країна могла б вичерпати доступні місця вже цього місяця. З лютого 2022 року тимчасовий захист в Ірландії отримали понад 120 тисяч українців, з них близько 83 тисяч проживають у державному житлі.

Що відомо про нові правила для українських біженців?

Окрім скорочення терміну перебування, уряд також погодився ввести фінансові внески для тих, хто працює і проживає у центрах IPAS (система розміщення міжнародного захисту).

Передбачається, що мешканці таких центрів щотижня оплачуватимуть частину вартості житла – суми внесків можуть коливатися від 15 до 238 євро на тиждень, залежно від розміру доходу.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган назвав ці пропозиції "доцільними", але зазначив, що реалізація системи може зайняти 9 – 12 місяців.

Критика змін

Організації, які працюють з біженцями, різко розкритикували рішення уряду. Генеральний директор організації Doras Джон Леннон заявив, що скорочення терміну проживання до 30 днів є "погано продуманим" і може призвести до безпритульності українських сімей.

90 днів – це мінімальний термін, щоб знайти наступне житло. Скорочення до 30 днів створить більше проблем, ніж вирішить,

– наголосив Леннон.



Ірландія змінює правила для новоприбулих українців / Фото Unsplash

