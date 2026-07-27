На Францію та Іспанію очікують "важкі часи": вже 300 000 людей евакуювали через пожежі

Пожежники намагаються стримати лісові пожежі на південному заході Франції та Іспанії, але вітер залишається настільки сильним, що взяти вогонь під контроль не вдалося й досі. Наразі вже понад 300 000 людей довелося евакуювати з кількох регіонів.

В Іспанії влада вже оголосила про надзвичайний стан, а прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що попереду на країну очікують "важкі часи", пише BBC. Водночас у Франції Еммануель Макрон проведе кризове засідання кабінету міністрів через те, що пожежі вже наближаються до великого міста Бордо на південному заході.

Скількох людей довелося евакуювати через пожежі?

Вчора, 26 липня, влада Валенсії вже підтвердила загибель чоловіка внаслідок пожежі – пожежники знайшли його тіло у своєму автомобілі, коли гасили вогонь в ущелині Сальт-де-л'Айгуа.

В ніч на неділю у Франції наказали евакуювати ще 55 000 людей, тож лише у південно-західних регіонах країни Жиронда та Ланди кількість людей, яким довелося покинути свої домівки, вже сягнула близько 250 000.

Тим часом вогонь залишається нестабільним та некерованим – а пожежник Ніколя Браз повідомив, що пожежі створюють "власні вітри – разом з вихорами". Для допомоги у реагуванні Франція вже мобілізувала своїх військових, і армійські підкріплення також направили на допомогу пожежникам.

Вже у суботу перший дим досягнув міста Бордо, і місцеві мешканці помітили їдкий запах диму у повітрі. Родина одного з мешканців сусідніх містечок була евакуйована на 100 миль на схід – і навіть там вони досі відчувають запах лісових пожеж.

В Іспанії ж пожежі вирують вже неподалік від Мадрида – і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що "сьогодні ми налаштовані набагато песимістичніше, ніж були вчора". Погода залишається дуже несприятливою, а пориви вітру поширюють вогонь на північ.

З моменту спалахів лісових пожеж в Іспанії з регіонів поряд з Мадридом довелося евакуювати майже 60 000 людей, ще 28 тисяч можуть евакуювати найближчим часом.

Які наслідки пожеж в Іспанії та Франції?

Лише цього року лісові пожежі спалили в Іспанії понад 130 000 гектарів землі – а це перевищує середньорічний показник за останні кілька десятиліть: він становить 100 000 гектарів. Регіональна президентка Мадрида Ізабель Діас Аюсо вже назвала ситуацію "найгіршою пожежею в історії регіону".

Тим часом у Франції з початку року по всій країні згоріли 98 000 гектарів лісу.

Спалахують пожежі не лише у Франції та Іспанії – на Сицилії останнім часом зафіксували 350 пожеж, і десять з них – досить серйозні. Про інцидент оголосили і у Шотландії – там досі продовжується боротьба з вогнем у Національному парку Кернгормс: він горить вже 10 днів поспіль.

Минулого року влітку згорів мільйон гектарів, тому ми очікуємо на ще один історичний, сумний рекорд, оскільки сезон розпочався раніше цього року,

– заявила комісарка ЄС з питань кризового менеджменту Хаджа Лахбіб.

Для боротьби з пожежами до Франції та Іспанії вже направили 11 літаків та гелікоптерів з пожежного флоту ЄС. Раніше ми вже розповідали, що частину місцевих мешканців доводиться евакуювати човнами.