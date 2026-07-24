Понад 60 тисяч жителів залишили небезпечний район у Франції, а уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію загальнодержавного рівня. Обидві країни звернулися по допомогу до інших членів Європейського Союзу, повідомляє Associated Press, передає 24 Канал.

Вогонь охопив туристичний півострів у Франції

Пожежа на півострові Кап-Ферре вирує із середи й уже охопила близько 100 квадратних кілометрів. Він розташований приблизно за 60 кілометрів від Бордо та відомий піщаними пляжами, поселеннями, де вирощують устриць, і дорогими курортами.

Через наближення полум'я понад 60 тисяч людей залишили небезпечний район. Коли вогонь поширився півостровом на атлантичному узбережжі, частині жителів довелося рятуватися човнами.

Це справді вражає і навіть лякає. Евакуації такого масштабу ще ніколи не було. Єдине, на що ми сподіваємося, – що пожежникам вдасться швидко взяти пожежу під контроль,

– розповів житель міста Арес Лоран Моретт.

Франція звернулася по допомогу в боротьбі з пожежами до інших країн Європейського Союзу.

В Іспанії евакуювали близько 10 тисяч людей

У центральній частині Іспанії одночасно вирують кілька лісових пожеж. Через загрозу вогню в Мадридському регіоні близько 10 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Уряд країни оголосив надзвичайну ситуацію. До боротьби з полум'ям залучили пожежну авіацію, яка скидала воду на осередки вогню, зокрема у провінції Авіла.

Іспанія також звернулася по допомогу до інших країн Європейського Союзу.