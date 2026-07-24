Более 60 тысяч жителей покинули опасный район во Франции, а правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию общегосударственного уровня. Обе страны обратились за помощью к другим членам Европейского Союза, сообщает Associated Press, передает 24 Канал.

Огонь охватил туристический полуостров во Франции

Пожар на полуострове Кап-Ферре бушует со среды и уже охватил около 100 квадратных километров. Он расположен примерно в 60 километрах от Бордо и известен песчаными пляжами, устричными фермами и дорогими курортами.

Из-за приближения пламени более 60 тысяч человек покинули опасный район. Когда огонь распространился по полуострову на атлантическом побережье, части жителям пришлось спасаться на лодках.

Это действительно впечатляет и даже пугает. Эвакуации такого масштаба еще никогда не было. Единственное, на что мы надеемся, – что пожарным удастся быстро взять пожар под контроль,

– рассказал житель города Арес Лоран Моретт.

Франция обратилась за помощью в борьбе с пожарами к другим странам Европейского Союза.

В Испании эвакуировали около 10 тысяч человек

В центральной части Испании одновременно бушуют несколько лесных пожаров. Из-за угрозы огня в Мадридском регионе около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию. К борьбе с огнем привлекли пожарную авиацию, которая сбрасывала воду на очаги пожара, в частности в провинции Авила.

Испания также обратилась за помощью к другим странам Европейского Союза.