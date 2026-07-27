В Испании власти уже объявили о чрезвычайном положении, а премьер-министр Педро Санчес заявил, что впереди страну ожидают "трудные времена", пишет BBC . В то же время во Франции Эммануэль Макрон проведет кризисное заседание кабинета министров из-за того, что пожары уже приближаются к большому городу Бордо на юго-западе.

Сколько человек пришлось эвакуировать из-за пожаров?

Вчера, 26 июля, власти Валенсии уже подтвердили гибель мужчины в результате пожара – пожарные нашли его тело в своем автомобиле, когда тушили огонь в ущелье Сальт-де-л'Айгуа.

В ночь на воскресенье во Франции приказали эвакуировать еще 55 000 человек, так что только в юго-западных регионах страны Жиронда и Ланды количество людей, которым пришлось покинуть свои дома, уже достигло около 250 000 человек.

Тем временем огонь остается нестабильным и неуправляемым – а пожарный Николя Браз сообщил, что пожары создают "собственные ветры – вместе с вихрями". Для помощи в реагировании Франция уже мобилизовала своих военных, и армейские подкрепления также были направлены на помощь пожарным.

В субботу первый дым достиг города Бордо, и местные жители заметили едкий запах дыма в воздухе. Семья одного из жителей соседних городков была эвакуирована на 100 миль к востоку – и даже там они до сих пор чувствуют запах лесных пожаров.

В Испании же пожары бушуют уже неподалеку от Мадрида – и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что "сегодня мы настроены гораздо пессимистичнее, чем были вчера". Погода остается очень неблагоприятной, а порывы ветра распространяют огонь на север.

С момента вспышек лесных пожаров в Испании из регионов рядом с Мадридом пришлось эвакуировать около 60 000 человек, еще 28 тысяч могут эвакуировать в ближайшее время.

Каковы последствия пожаров в Испании и Франции?

Только в этом году лесные пожары сожгли в Испании более 130 000 гектаров земли , что превышает среднегодовой показатель за последние несколько десятилетий: он составляет 100 000 гектаров. Региональная президент Мадрида Изабель Диас Аюсо уже назвала ситуацию "худшим пожаром в истории региона".

Между тем, во Франции с начала года по всей стране сгорели 98 000 гектаров леса.

Вспыхивают пожары не только во Франции и Испании – в Сицилии в последнее время зафиксировали 350 пожаров, и десять из них – достаточно серьезные. Об инциденте объявили и в Шотландии – там продолжается борьба с огнем в Национальном парке Кернгормс: он горит уже 10 дней подряд.

В прошлом году летом сгорел миллион гектаров, поэтому мы ожидаем еще один исторический, печальный рекорд, поскольку сезон начался раньше этого года,

– заявила комиссар ЕС по вопросам кризисного менеджмента Хаджа Лахбиб.

Для борьбы с пожарами во Францию и Испанию уже направили 11 самолетов и вертолетов из пожарного флота ЕС. Ранее мы уже рассказывали, что часть местных жителей приходится эвакуировать на лодках .