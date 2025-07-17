Помаранчева хмара накрила Мадрид: в Іспанії вирують лісові пожежі

Над Мадридом з'явилася величезна хмара диму через лісові пожежі за межами іспанської столиці. Місцева влада закликала жтелів залишатися вдома та закрити вікна.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press. Пожежі спалахнули в містечку Ментріда, що приблизно за 50 кілометрів від столиці Іспанії.

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Що відомо про лісові пожежі в Іспанії?

У четвер, 17 липня, за межами Мадрида спалахнула величезна лісова пожежа. Влада країни заявила, що до пізнього вечора вогонь у Кастилії-Ла-Манча охопив близько 3000 гектарів. Пожежу гасили рятувальники на землі та в повітрі.

Гелікоптер гасить лісові пожежі в Іспанії / Фото АР

Дим швидко поширився Мадридом через вітер. Через загоряння над столицею Іспанії піднялася гігантська хмара помаранчевого густого диму.

Мадрид накрив сильний дим через лісові пожежі: відео

Гасіння лісової пожежі ускладнюють погодні умови. Зараз у значній частині Іспанії синоптики попереджають про спеку та можливе виникнення нових пожеж. У четвер, 17 липня, коли сталася пожежа біля Мадрида, в столиці було 37 градусів тепла.

За даними Служби зміни клімату Copernicus ЄС, континент Європа дуже швидко нагрівається сонцем. Тут температура зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі. Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки та посухи, а отже такі місця стають більш вразливими до лісових пожеж.

Нагадаємо, ще тиждень тому Іспанію накривали зливи. Внаслідок стихії в кількох містах з'явилися повені. Так у Каталонії через сильні дощі почалися масштабні затоплення, кілька людей зникли безвісти – їх шукали рятувальники. А найбільше через повені постраждала південна частина агломерації Барселони. У Вілафранкі-дель-Пенедесі навіть затопило перший поверх лікарні.