Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Пожары вспыхнули в городке Ментрида, что примерно в 50 километрах от столицы Испании.

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Что известно о лесных пожарах в Испании?

В четверг, 17 июля, за пределами Мадрида вспыхнул огромный лесной пожар. Власти страны заявили, что к позднему вечеру огонь в Кастилии-Ла-Манча охватил около 3000 гектаров. Пожар тушили спасатели на земле и в воздухе.

Вертолет тушит лесные пожары в Испании / Фото АР

Дым быстро распространился по Мадриду из-за ветра. Из-за возгорания над столицей Испании поднялось гигантское облако оранжевого густого дыма.

Мадрид накрыл сильный дым из-за лесных пожаров: видео

Тушение лесного пожара осложняют погодные условия. Сейчас в значительной части Испании синоптики предупреждают о жаре и возможном возникновении новых пожаров. В четверг, 17 июля, когда произошел пожар возле Мадрида, в столице было 37 градусов тепла.

По данным Службы изменения климата Copernicus ЕС, континент Европа очень быстро нагревается солнцем. Здесь температура растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Ученые предупреждают, что изменение климата усиливает частоту и интенсивность жары и засухи, а значит такие места становятся более уязвимыми к лесным пожарам.

Напомним, еще неделю назад Испанию накрывали ливни. В результате стихии в нескольких городах появились наводнения. Так в Каталонии из-за сильных дождей начались масштабные затопления, несколько человек пропали без вести – их искали спасатели. А больше всего из-за наводнений пострадала южная часть агломерации Барселоны. В Вилафранки-дель-Пенедесе даже затопило первый этаж больницы.