Поламали та обмастили кров'ю: у Литві вандали пошкодили флагштоки з українськими прапорами

У литовському містечку Мажейкяй невідомі повалили та поламали чотири флагштоки з українськими прапорами. Зловмисників шукає поліція.

Також деякі флагштоки обмазані чимось червоним, схожим на кров. Про це пише 24 Канал із посиланням на Delfi.

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Що відомо про інцидент



Флагштоки з українськими та литовськими прапорами встановлені біля костелу Святого Франциска Ассізького. 14 квітня литовські ЗМІ повідомили, що вандали поламали всі 4 флагштоки з українськими прапорами.

На кадрах можна помітити, що повалені лише флагштоки з українськими прапорами. Усі литовські прапори залишилися неушкодженими.



Флагшток українського прапора / фото 15min.lt



Вандали повалили українські прапори / фото Delfi



Вандали повалили українські прапори / фото Delfi



Вандали повалили українські прапори / фото Delfi

У місті встановлено відеокамери. Наразі поліція з'ясовує обставини події та шукає тих, хто міг вчинити ці дії.

Мажейкяйський муніципалітет повідомив, що за такий акт вандалізму загрожує адміністративна відповідальність.

Слід зазначити, що Литва продовжує активно підтримувати Україну. А наші громадяни можуть залишатися в Литві легально ще щонайменше до березня 2026 року.