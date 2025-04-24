У Лодзі масштабна аварія водопроводу, на вулицях утворилися ріки: відео з місця події

У Лодзі через провал автомагістралі сталася аварія водопроводу. Тепер в асфальті метрова діра, а вулиці міста залило.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Wróblewskiego та Bratysławska. Про це пише 24 Канал із посиланням на TVN24.

Дивіться також Рим прощається з Папою: деякі популярні пам'ятки закривають для туристів

Що відомо про інцидент

Аварія сталася після 10 години ранку. На сайті LDZ Zmotoryzowani Łodzianie опублікували фото та відео, на яких видно, як вулицями тече брудна річка.

Маємо дуже великий провал (автомагістралі – 24 Канал), який, окрім витоку, спричинив зниження тиску в південній частині міста. Служби на ногах, ми працюємо над його усуненням,

– сказав президент Водоканалізаційного заводу в Лодзі Міхал Сміхович.

Потоки води у Лодзі: дивіться відео

На території працює аварійна служба водопостачання, тривають ремонтні роботи. Речник Водоканалізаційної компанії в Лодзі Мілош Віка повідомив, що аварійна служба перекриває потік води.

Скільки триватимуть ремонтні роботи – поки що невідомо.

Запевняю, що поки триватиме ремонт магістралі, вода в кранах буде у всіх мешканців; воду з інших водозаборів направляємо в цю частину міста. Єдине, що може статися, це тимчасова зміна кольору води. Триває промивка водопровідної мережі,

– заявив він.

Водночас вода, яка опинилась на вулицях міста, завдала великої шкоди – затопило шкільний майданчик та підвали будівель.

До слова, нещодавно у Польщі ввели покарання за фотографування стратегічних об'єктів через зростання диверсій. Тепер за такі дії передбачені штрафи та арешт.