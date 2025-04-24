Инцидент произошел на перекрестке улиц Wróblewskiego и Bratysławska. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TVN24.

Смотрите также Рим прощается с Папой: некоторые популярные достопримечательности закрывают для туристов

Что известно об инциденте

Авария произошла после 10 часов утра. На сайте LDZ Zmotoryzowani Łodzianie опубликовали фото и видео, на которых видно, как по улицам течет грязная река.

Есть очень большой провал (автомагистрали – 24 Канал), который, кроме утечки, вызвал снижение давления в южной части города. Службы на ногах, мы работаем над его устранением,

– сказал президент Водоканализационного завода в Лодзи Михал Смихович.

Потоки воды в Лодзи: смотрите видео

На территории работает аварийная служба водоснабжения, продолжаются ремонтные работы. Представитель Водоканализационной компании в Лодзи Милош Вика сообщил, что аварийная служба перекрывает поток воды.

Сколько продлятся ремонтные работы – пока неизвестно.

Уверяю, что пока будет длиться ремонт магистрали, вода в кранах будет у всех жителей; воду из других водозаборов направляем в эту часть города. Единственное, что может произойти, это временное изменение цвета воды. Продолжается промывка водопроводной сети,

– заявил он.

В то же время вода, которая оказалась на улицах города, нанесла большой вред – затопило школьную площадку и подвалы зданий.

К слову, недавно в Польше ввели наказание за фотографирование стратегических объектов из-за роста диверсий. Теперь за такие действия предусмотрены штрафы и арест.