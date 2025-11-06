У Парижі оголосили незвичайну лотерею: приз – місце на кладовищі
- У Парижі оголошено лотерею, де учасники можуть виграти місце для поховання на відомих кладовищах міста.
- План полягає в тому, щоб відновити занедбані гробниці, а переможці можуть придбати їх за 4000 євро і оформити оренду на поховання.
У столиці Франції Парижі оголосили про проведення зовсім незвичайної лотереї. Замість грошового призу учасники можуть виграти шанс бути похованими поряд з Оскаром Вайлдом та Джимом Моррісоном на одному з найбільш відомих кладовищ міста.
Влада міста повідомляє, що ще з початку XX століття усі кладовища в межах міста майже повністю заповнені. А ось розчищення покинутих гробниць суттєво ускладнюється місцевими правилами, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Цікаво На Мальдівах ввели несподівану заборону для усіх, народжених після 2006 року
Чому у Парижі оголосили лотерею на місце на кладовищі?
Незвичний план має цілком пояснювану мету – так місто хоче відновити гробниці, що прийшли в занепад. Окрім того, будь-хто з мешканців Парижа може отримати бажану ділянку.
Переможці лотереї отримають можливість придбати та відновити одну з 340 гробниць на трьох міських кладовищах. А мерія погодиться здати в оренду відповідну ділянку для поховання тим людям, що відповідатимуть певним стандартам.
В останні десятиліття відвідувачі кладовищ по всій Франції висловлювали зацікавленість у відновленні історичних похоронних пам'ятників, щоб натомість отримати концесію на ділянку поховання,
– написали у мерії.
Втім, ситуація значно ускладнюється законами, що регулюють землю, на якій розташована гробниця, що належить державі, а також концесіями, за якими сім'я орендує ділянку на певний час. Мерія сподівається, що виставлення на продаж 10 ділянок на кладовищі Пер-Лашез стане рішенням, пише BBC.
Також 10 ділянок можна отримати на цвинтарі Монпарнас, де поховані письменники Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Сюзан Зонтаг. І останні 10 ділянок доступні на цвинтарі Монмартр, де поховані художник Едгар Дега та письменник Еміль Золя.
Кожну гробницю можна буде придбати за 4000 євро, і переможці також муситимуть оплатити витрати на реставрацію. Вже після цього вони зможуть придбати договір оренди, вартість якого починається від 976 євро для 10-річного контракту і зростає аж до 17 668 євро за право постійного перебування там.
Прийом заявок на участь у лотереї почався у понеділок та завершиться 31 грудня. Для того, аби взяти участь, кожен учасник має сплатити реєстраційний внесок у розмірі 126 євро.
Які ще новини з-за кордону варто знати?
На Мальдівах ввели несподівану заборону для усіх людей, народжених після 2006 року – їм не можна курити. За продаж тютюну неповнолітнім можна отримати чималий штраф.
У італійських Альпах лавина обрушилася на групу німецьких туристів, п'ятеро з яких загинули.