У Парижі оголосили незвичайну лотерею: приз – місце на кладовищі

У столиці Франції Парижі оголосили про проведення зовсім незвичайної лотереї. Замість грошового призу учасники можуть виграти шанс бути похованими поряд з Оскаром Вайлдом та Джимом Моррісоном на одному з найбільш відомих кладовищ міста.

Влада міста повідомляє, що ще з початку XX століття усі кладовища в межах міста майже повністю заповнені. А ось розчищення покинутих гробниць суттєво ускладнюється місцевими правилами, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому у Парижі оголосили лотерею на місце на кладовищі?

Незвичний план має цілком пояснювану мету – так місто хоче відновити гробниці, що прийшли в занепад. Окрім того, будь-хто з мешканців Парижа може отримати бажану ділянку.

Переможці лотереї отримають можливість придбати та відновити одну з 340 гробниць на трьох міських кладовищах. А мерія погодиться здати в оренду відповідну ділянку для поховання тим людям, що відповідатимуть певним стандартам.

В останні десятиліття відвідувачі кладовищ по всій Франції висловлювали зацікавленість у відновленні історичних похоронних пам'ятників, щоб натомість отримати концесію на ділянку поховання,

– написали у мерії.

Втім, ситуація значно ускладнюється законами, що регулюють землю, на якій розташована гробниця, що належить державі, а також концесіями, за якими сім'я орендує ділянку на певний час. Мерія сподівається, що виставлення на продаж 10 ділянок на кладовищі Пер-Лашез стане рішенням, пише BBC.

Також 10 ділянок можна отримати на цвинтарі Монпарнас, де поховані письменники Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Сюзан Зонтаг. І останні 10 ділянок доступні на цвинтарі Монмартр, де поховані художник Едгар Дега та письменник Еміль Золя.

Кожну гробницю можна буде придбати за 4000 євро, і переможці також муситимуть оплатити витрати на реставрацію. Вже після цього вони зможуть придбати договір оренди, вартість якого починається від 976 євро для 10-річного контракту і зростає аж до 17 668 євро за право постійного перебування там.

Прийом заявок на участь у лотереї почався у понеділок та завершиться 31 грудня. Для того, аби взяти участь, кожен учасник має сплатити реєстраційний внесок у розмірі 126 євро.

