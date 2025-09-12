Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Відня після 7 років роботи. Своє рішення пояснив зростанням витрат і податків в Австрії.

Такі події зробили виконання рейсів з Відня несумісним з бізнес-моделлю авіакомпанії, яка працює за принципом ультралоукосту. Які маршрути будуть скасовані та що робити з вже придбаними квитками, розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

Коли закриють базу Wizz Air у Відні?

Авіакомпанія Wizz Air, яка відкрила свою базу у Відні у 2018 році, планує припинити діяльність у цьому місті. Наразі авіакомпанія експлуатує парк з 5 літаків Airbus A321neo, які обслуговують 28 маршрутів у 20 країнах світу.

Закриття відбуватиметься у два етапи:

з 26 жовтня 2025 року рейси до іспанського Більбао та лондонського Гатвіку будуть припинені, а два літаки виведуть з експлуатації. з 15 березня 2026 року завершать роботу решти трьох літаків, і Wizz Air повністю закриє свою віденську базу.

Водночас Wizz Air оголосила про значне збільшення операційних витрат у Віденському аеропорту, що спонукало її до таких змін. У нещодавній заяві авіакомпанія повідомила, що переорієнтує свою діяльність на посилення присутності на ключових ринках Центральної та Східної Європи.

Що робити пасажирам, які мали квитки з Відня?

Лоукостер Wizz Air оголосив, що зв'яжеться безпосередньо з пасажирами, які придбали квитки на рейси, заплановані після призупинення маршрутів. Постраждалим мандрівникам буде запропоновано повне повернення коштів на рахунок WIZZ або можливість перебронювання на альтернативний рейс.



Чому Wizz Air йде з Відня / Фото Unsplash

Пасажирам, які придбали квитки у сторонніх продавців, рекомендується звернутися за допомогою до відповідних агентств або постачальників.

Крім того, авіакомпанія радить австрійським мандрівникам розглянути можливість використання найближчих аеропортів у Братиславі (Словаччина) та Будапешті (Угорщина), де Wizz Air активно розширює свою маршрутну мережу.

