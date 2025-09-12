Wizz Air йде з популярного аеропорту: що робити пасажирам з придбаними квитками
- Wizz Air закриває свою базу у Відні через зростання витрат і податків в Австрії.
- Пасажири з придбаними квитками отримають можливість повернення коштів або перебронювання на інші рейси.
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Відня після 7 років роботи. Своє рішення пояснив зростанням витрат і податків в Австрії.
Такі події зробили виконання рейсів з Відня несумісним з бізнес-моделлю авіакомпанії, яка працює за принципом ультралоукосту. Які маршрути будуть скасовані та що робити з вже придбаними квитками, розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.
Коли закриють базу Wizz Air у Відні?
Авіакомпанія Wizz Air, яка відкрила свою базу у Відні у 2018 році, планує припинити діяльність у цьому місті. Наразі авіакомпанія експлуатує парк з 5 літаків Airbus A321neo, які обслуговують 28 маршрутів у 20 країнах світу.
Закриття відбуватиметься у два етапи:
- з 26 жовтня 2025 року рейси до іспанського Більбао та лондонського Гатвіку будуть припинені, а два літаки виведуть з експлуатації.
- з 15 березня 2026 року завершать роботу решти трьох літаків, і Wizz Air повністю закриє свою віденську базу.
Водночас Wizz Air оголосила про значне збільшення операційних витрат у Віденському аеропорту, що спонукало її до таких змін. У нещодавній заяві авіакомпанія повідомила, що переорієнтує свою діяльність на посилення присутності на ключових ринках Центральної та Східної Європи.
Що робити пасажирам, які мали квитки з Відня?
Лоукостер Wizz Air оголосив, що зв'яжеться безпосередньо з пасажирами, які придбали квитки на рейси, заплановані після призупинення маршрутів. Постраждалим мандрівникам буде запропоновано повне повернення коштів на рахунок WIZZ або можливість перебронювання на альтернативний рейс.
Чому Wizz Air йде з Відня / Фото Unsplash
Пасажирам, які придбали квитки у сторонніх продавців, рекомендується звернутися за допомогою до відповідних агентств або постачальників.
Крім того, авіакомпанія радить австрійським мандрівникам розглянути можливість використання найближчих аеропортів у Братиславі (Словаччина) та Будапешті (Угорщина), де Wizz Air активно розширює свою маршрутну мережу.
Що треба знати про останні новини Wizz Air?
- Лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про розширення своєї маршрутної мережі, відкривши кілька нових рейсів з Польщі та Литви. Зокрема, рейси будуть запущені з Гданська та Вільнюса.
- Також Wizz Air відновить роботу в аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви й відкриє 11 нових маршрутів з грудня 2025 року.
- Тим часом з 1 вересня 2025 року Wizz Air припинили польоти з Абу-Дабі через певні причини.